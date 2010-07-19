-"HÜKÜMETLER, PARLAMENTOLARA KARŞI DA SORUMLU" CENEVRE (A.A) - 19.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, parlamentolara önemli görevler düştüğünü belirterek, "Her ne kadar dünyadaki problemlerin çözümünden icra organı olarak hükümetler sorumluysa da bu hükümetler aynı zamanda parlamentolara karşı da sorumlu" dedi. Şahin, Cenevre'de Parlamentolararası Birlik Dünya Parlamento Başkanları 3. Konferansına katıldı. Toplantının 1. oturumundan sonra Şahin, BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon ve çeşitli ülkelerin parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. BM binasındaki toplantıdan sonra Türk gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Şahin, Parlamentolararası Birlik Dünya Parlamento Başkanları'nın 3. toplantısı olduğunu, bu kuruluşun 121 yıl önce oluşturulduğunu anımsattı. Şahin, Parlamentolararası Birlik Dünya Parlamento Başkanlarının 5 yıl önceki toplantısında alınan kararların gözden geçirildiğini belirterek, bugün de küresel krizde parlamentoların rolü konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Parlamentoların mutlaka güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, ''Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü bağlamında parlamentolara önemli görevler düşüyor. Her ne kadar dünyadaki problemlerin çözümünden icra organı olarak hükümetler sorumluysa da bu hükümetler aynı zamanda parlamentolara karşı da sorumlu. Parlamentoların bu konuda aktif rol oynaması gerektiğinin üzerinde durmak istiyorum'' diye konuştu. TBMM Başkanı Şahin, konferansın öğleden sonraki oturumunda bir konuşma yapacak. Öte yandan, konferansın ilk oturumunda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin Tahran anlaşması için Türkiye ve Brezilya'ya destek olduğunu hatırlatarak, ''ABD neden şimdi karşı çıkıyor? Bunu dürüstlükten, onurdan uzak bir yaklaşım olarak görüyoruz'' görüşünü dile getirdi.