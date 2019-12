-"HÜKÜMETİN ALDIĞI MESAFE ORTADA" BURSA (A.A) - 17.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, demokrasi yolunda hükümetin ve ülkenin aldığı mesafelerin ortada olduğunu bildirerek, ''Tüm toplumsal sorunların ilacının, çözümünün, özgürlük, şeffaflık ve demokrasi olduğunu biz her vesileyle ifade ediyoruz'' dedi. Hayatını yitiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Nurettin Çakıcı'nın Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Bakan Çelik, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Kıdem tazminatları işveren lehine mi, yoksa işçi lehine mi olacak'' sorusunu yanıtlayan Çelik, konunun gündemlerinde olmadığını hatırlatarak, ''Gündemimizde olmayan bir konunun 'Hak kaybı mı? İşçiler kaybedecek mi? Kazanacak mı?' gibi tartışmalara konu olmasını doğru bulmuyorum. Sosyal taraflarla beraber... Bir kere mevcut kazanılmış hakların geriye gidişi söz konusu olamaz. Böyle bir şey düşünmemiz mümkün değil. Geleceğe dönük bazı çalışmalar yapılabilir ama 'Nedir? Nedir bu konu? Bu konunun içeriği nedir?' Sosyal taraflarla oturmadan bir şey söylemek kesinlikle doğru olmaz. Bizim bakanlığımız ortakları olan bir bakanlıktır. Ortaklarla birlikte bu karar alınır'' dedi. Faruk Çelik, başka bir gazetecinin ''Memurların grevli toplu sözleşme talepleri var. Siz bu konuda ne yapacaksınız?'' sorusu üzerine, şu an toplu sözleşme noktasında olduklarını ifade ederek, ''Fakat bununla ilgili yasal düzenlemeler olmadı. 15 Ağustos'ta toplantımızı yapacağız ve bununla ilgili takvimin hızlı işlemesi için elimizden gelen gayreti, hazırlıkları şu anda yapıyoruz. Yoğun bir gündemimiz var yani'' yanıtını verdi. ''Çalışma hayatı dinamik bir hayat'' diyen Çelik, süreç içerisinde önlerinde olan sorunları çözmek durumunda olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabii ki acilen çözülmesi gereken sorunlar vardır. Bunlardan bir tanesi, 2821-22 sayılı yasalar. Bu konuda işte geçen akşam Meclisi çalıştırarak, istatistiklerle ilgili 6 aylık öteleme yaptık. Önümüzdeki Kasım ayında çözmeye çalışacağımız en önemli sendikal mevzuattır. İnşallah bu yıl içerisinde çözmüş olacağız.'' Bakan Çelik, gazetecilerin ''BDP'nin demokratik özerklik açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, açıklamaları son derece yersiz bulduğunu ifade ederek, ''Yersiz, zamansız, mesnetsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Demokrasi yolunda hükümetin ve ülkemizin almış olduğu mesafeler ortadadır. Tüm toplumsal sorunların ilacının, çözümünün, özgürlük, şeffaflık ve demokrasi olduğunu biz her vesileyle ifade ediyoruz. Bu yolda çalışmamızı sürdürürken bunu sabote etmeye dönük, tekrar kısır çekişmelere toplumu itecek ve toplumu huzursuz edecek menfur saldırıları, demokrasiye yönelmiş, milletimizin iradesine yönelmiş saldırılar olarak değerlendiriyorum'' diye konuştu. Vatandaşların kesinlikle teröre prim vermeyeceğini vurgulayan Çelik, ''Ben, doğusuyla batısıyla vatandaşlarımızın bunun farkında olduğu inancı içerisindeyim. Kesinlikle teröre prim verilmeyecektir. Verenler de varsa onlar da bu süreçte bu kadar iyi niyetlerle birliğin, bütünlüğün güçlendirilmesi konusunda adımlar atarken, bunu sabote etmeye dönük bir girişim olduğunu görmüşlerdir diye düşünüyorum'' dedi.