-"HUKUK FAKÜLTELERİ TAKVİYE VERMİYOR" TBMM (A.A) - 22.03.2011 - TBMM Adalet Komisyonunda, ''Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' üzerindeki görüşmeler sürüyor. Tasarı üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, tasarının Adalet Bakanlığınca, ''çok acele'' damgasıyla TBMM'ye sunulmasını eleştirdi. ''Ne oldu da çok acele kaydıyla gönderildi?'' diye soran İçli, tasarının esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna, tali komisyonlar olarak da Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına havale edildiğini kaydetti. İçli, ''AK Parti iktidarında kurallara uymamak, geleneksizlik, Anayasa'ya ve yasalara uymamak kural haline geldi'' dedi. Tasarının Adalet Komisyonunda görüşülmeden önce tali komisyonlarda görüşülüp o komisyonların görüşlerini içeren raporlarını bu komisyona sunması gerektiğini ifade eden İçli, ''O komisyonlarda görüşülmeden tasarıyı biz görüşüyoruz. Bu olmaz. Tasarının emrivaki bir şekilde alel acele görüşülmesi yanlış olmuştur'' ifadesini kullandı. TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesine ilişkin tasarının görüşüleceğini anımsatan İçli, ''Bizim o tasarı üzerinde konuşma yapmamız gerekiyor ama siz bizi burada tutuyorsunuz. Yağmur gibi geliyor tasarılar ve İçtüzüğün amir hükümleri hiçe sayılarak, geceli gündüzlü çalışarak bu tasarılar çıkarılmaya çalışılıyor'' diye konuştu. İçli, yasama organının yürütme organının vesayeti altına girdiğini iddia etti. CHP'li İçli, artık seçim sürecine girildiğini anımsatarak, CHP'nin 29 ilde önseçim kararı aldığını belirtti. Aydın'ın da önseçim yapılacak iller arasında yer aldığını ifade eden İçli, ''Bizim CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, komisyon üyesi. Atay, önseçim için ilinde seçim propagandası yapmak isteyecek, kendini anlatacak seçmene ama siz onu bu çalışmayla burada tutuyorsunuz. Bu nasıl bir adalettir? Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin adaletli olmasını ister ancak bu çalışma seçimlerin adaletli ve eşit yapılmasını engelleyen bir çalışmadır'' diye konuştu. MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, AK Parti Grubundan bir yetkilinin, seçim nedeniyle Meclis çalışmalarının 8 Nisanda tamamlanacağını söylediğini belirterek, Genel Kurul gündeminin göz önünde bulundurulması halinde, görüşülen tasarının Genel Kurula inmeyeceğini, kadük kalacağını ifade etti. ''Kadük olacağını bile bile neden bu tasarıyı görüşüyoruz'' diyen Yalçın, bu zorlamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Tasarının, aynı zamanda iktidar partisinin ''kötü karnesinin'' bir göstergesi olduğunu savunan Yalçın, ''9 yıldır yargıdaki personel sorununu, diğer sorunları çözememişsiniz, şimdi seçim ayında anlamsız bir çaba içindesiniz'' diye konuştu. CHP Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay da parlamentonun, içinde bulunduğu dönemi tamamlamak üzere olduğunu, kalan süredeki çalışma takviminin de belli olduğunu kaydederek, ''Buna rağmen, komisyon apar topar tasarıyı ele alıyor. Neyi yetiştirmeye çalışıyoruz? Günlük, anlık çözümler yanlıştır. Bazı kuralları değiştirmekle yargıdaki sorunları çözemezsiniz. Geçici çözümlerden, popülizmden vazgeçerek sorunları ele almak gerekiyor'' dedi. Okay ayrıca tasarının Genel Kurulda görüşüleceğine ihtimal vermediğini dile getirdi. Okay, yargıdaki sorunların çözümü kapsamında, Türkiye'de hukuk eğitiminde yaşanan sorunların da ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya ise tasarının bu hafta içinde komisyondan çıkması halinde Genel Kurulda görüşüleceğine inandığını söyledi. İyimaya ayrıca, Genel Kurulun çalışmasına devam ettiği sürece ihtisas komisyonlarının da çalışmalarını sürdürmesinin doğal olduğunu kaydetti. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise uzun bir sürece dayanan yargıdaki sorunların kısa bir süre içinde çözülemeyeceğini belirterek, ''Ama çözüm için biz bir yerden başladık ve buna devam etmeliyiz'' dedi. Tasarının seçim dönemine yakın bir zamanda getirilmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Köylü, Anayasa'da yapılan değişikliğin ardından uyumla ilgili çalışmaların başladığını, bu yöndeki düzenlemelerin de sırayla yapılmaya devam ettiğini dile getirdi. -''AKADEMİSYENLERDEN GEREKLİ KATKIYI ALAMIYORUZ''- Hükümet adına söz alan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de Türkiye'nin bazı konuları tartıştığını, ancak tartışmanın poligon noktalarının hesaplanmadığını belirterek, ''Birçok kişiye 'yargı reformu ile ilgili bir sayfalık metin yazın' deseniz, bunun içini dolduracak insan sayısı fevkalade azdır'' dedi. Yargı reformunda, insan reformunun önemli olduğunu; ancak Türkiye'nin insan reformunu yeterince yapamadığını kaydeden Çiçek, bundan kaynaklanan bazı sorunları kanun yoluyla çözmek durumunda kaldıklarını ifade etti. Türkiye'de hukuk eğitiminde sorunlar olduğu yönündeki eleştirilere katıldığını belirten Çiçek, hukuk fakültelerinin kendi programlarını bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Hukuk fakültelerine, belirlenen süreden önce ilgili tasarıların taslaklarının gönderildiğini, buna rağmen taslağı inceleyip görüş bildirenlerin sayısının çok az olduğunu belirten Çiçek, ''Kurumsal olarak hukuk fakülteleri, tasarılara gerekli takviyeyi vermiyor. Biz akademik çevrelerden bu tasarıların hazırlanmasında gerekli katkıyı alamıyoruz.'' dedi. Dünyada, yargı sorununu çözmüş bir ülke gösterilemeyeceğine dikkati çeken Çiçek, mukayese edilen gelişmiş ülkelerde de yargı sorunlarının olduğunu ifade etti. Tasarının maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.