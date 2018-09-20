"Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Türkiye'ye geliyor"

İSTANBUL, (DHA)-HOLLANDA\'DA yaşayan işadamı Turgut Turunoğulları ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Stef Blok’u makamında ziyaret etti. Hollanda ile Türkiye’nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Torunoğulları, ”Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki; Türkiye sadece bizler için değil Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu. Torunoğulları, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizden sonra ilk defa sıcak bir temasın kurulacağı ve Bakanı Stef Blok’un önümüzdeki ay Türkiye’ye geleceğini söyledi.

İşadamı Turgut Torunoğulları ve beraberindeki Türk heyet önceki gün Hollanda\'nın yeni Dışişleri Bakanı Stef Blok’u makamında ziyaret etti. Hollanda Türk Toplumu olarak kendisine iletilen sorunları ziyaret sırasında dile getirdiğini ve yetkili makamlara bizzat dosyalar halinde teslim ettiğini ifade eden Turgut Torunoğulları ” Hollanda’ya işçi olarak gelen birinci nesil insanların emekli maaşlarının diğer emeklilere göre düşük olmasını; gençlerimizin işsizlik sorunlarını; küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, esnaflarımızın sıkıntılarını dile getirdik. Bize bu imkanı veren her iki bakanlığımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

\"TÜRKİYE AVRUPA\'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ\"

Hollanda ile Türkiye’nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Torunoğulları; dünkü ziyaret ile açıklamasını iyi niyet, dilek ve temennilerle sürdürdü ve şöyle dedi:

” Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki; Türkiye sadece bizler için değil Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Hollanda ile Türkiye’nin yaşadığı sorunlar anne-baba kavgasına benziyor; Mağdur olan ise çocuklar, yani bizleriz, yani sokaktaki insan, ticaret yapan herkes ister istemez etkileniyor.\"

HOLLANDALI BAKAN ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜRKİYE’YE GELİYOR

Eski Dışişleri Bakanı Koenders\'i ziyareti hakkında da bilgi veren Torunoğulları \"Geçen yıl bir önceki Dışişleri Bakanımız Sayın Koenders’ın bize yaptığı ziyaretin karşılığı olarak dün ben ve arkadaşlarım eski bakanımızı ziyaret ettik. Ardından da yeni bakanımız Blok\'u ziyaret ettik. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerleme kaydetmesinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Köklü ticari ilişkilerimizle birlikte 400 küsur yıllık dost iki ülkenin insanları olarak gelinen noktadan taraflar olarak memnun olduğumuz aşikârdır. Hollanda Dışişleri Bakanımız Stef Blok’un önümüzdeki ay Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret ilişkilerimize ivme kazandıracak, dostluklar pekişecek, güven tazelenecektir. Siyaset ve Ticaret’in birbirini tamamladığını unutmamak gerekir” dedi.

Hollanda\'da yaşayan işadamı Turgut Torunoğulları Türkiye-Hollanda ilişkilerinin gelişmesi için girişimlerde bulunuyor. 2017 yılında Rotterdam’da yaşanan gerginliklerin ardından Hollanda Eski Dışişleri Bakanı Bert Koenders; merkezi Hollanda’nın Den Boch şehrinde bulunan Edelstaal Group’u ziyaret ederek krizin daha da tırmanmasının önüne geçmişti. Hem Koenders hem de Hollanda’da yaşayan işadamı Turgut Torunoğulları pozitif mesajlarla yaşanan tartışmaların önüne geçmişti.

(FOTOĞRAF)