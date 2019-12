-"HOLİGANLAR BURSA'NIN İMAJINI YARALADI" BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili ''Sokaklardaki çirkin görüntüler, ellerinde taşlarla veya ne buldularsa polisin üzerine saldırmaya kalkan bir avuç insan, Bursa'yı çok üzdü ve imajını fevkalade yaraladı, bundan dolayı üzgünüm'' dedi. Arınç, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, mahalle muhtarları ve temsilcileriyle yapılan toplantıda, bugün Anneler Günü'nün kutlandığına dikkati çekti. Bütün anneleri şükranla, rahmete kavuşanları rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Arınç, ''Annelerimizin, bu güzel anneler günü kutlu olsun. Türkiye'nin annelerinin gözü, günü aydın olsun. Annelere en iyi dileklerimi sunuyorum. Annelere çok şey borçluyuz. Üzerimizde en çok hakkı olan annelerimizdir'' diye konuştu. Arınç, bir taraftan Hıdrellezi bir taraftan Anneler Günü'nü kutlarken, diğer taraftan yakışıksız bir olay yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Dün Bursa'da yaşanan olay hepimizi üzdü. Bursa denilince yüzyıllardır belki birkaç bin yıldır huzur, yeşil ve güzellikler akla geliyor, barış ve insanların birlikte özgürce yaşaması akla geliyor. 'Yeşil Bursa' denmesi bundandır. Tarihi, kültürü arayanlar, Bursa'ya gelsin, medeniyetlerin izini sürmeye kalkanlar, Bursa'ya gelsin. Osmanlı, burada kuruldu. 600 kusür yıllık imparatorluğa 130 yıl başkentlik yapmak, Bursa'ya nasip oluyor. Böyle güzel bir şehirde 2 milyon insan merkezde, toplamda 3 milyon kişi yaşarken bir huzursuzluk çıkması, sokaklardaki çirkin görüntüler, ellerinde taşlarla veya ne buldularsa polisin üzerine saldırmaya kalkan bir avuç insan, Bursa'yı çok üzdü ve imajını fevkalade yaraladı, bundan dolayı üzgünüm.'' -''KENDİ AYIPLARI VE SUÇLARI''- Bursaspor'un çok güçlü bir kulüp olduğunu, şampiyonluğa ulaştığını, teknik direktörüyle oyuncusuyla oyun kalitesiyle herkesin parmak ısırdığı, başarılarını beklediği bir kulüp haline geldiğini anlatan Arınç, şöyle konuştu: ''Onun bu başarılarını gölgeleyecek böylesine çirkin davranış, hepimizi üzmüştür. Geçmişten kalan sebepler ki hepimizi üzmüştür. Bursaspor taraftarına, İstanbul ya da başka bir yerde bir takımın taraftarı kötü fiillerde bulunmuşsa tabi ayıplarız, kınarız, suçu işleyenin cezasını almasını isteriz. Bunun karşılığı, şiddete karşı şiddet değildir. Bunun karşılığı, huzur ve güvenliği sağlamakla görevli polise taş atmak, karşı çıkmak, yüzünü kapatmak, elinde ne varsa zarar vermek değildir. İnanıyorum ki bu olaylara vesile olanlar ve bu olayların failleri, sadece kendi ayıpları ve suçlarıyla ortada kalacaktır. Bursalıların ve Bursa'da yaşan milyonlarca insanın, Bursaspor'un edepli, kariyerli, kadınıyla çocuğuyla statları dolduran, takımlarını teşvik eden taraftarlarının hiçbir ilgisi bulunmuyor. Umarım, Bursaspor ağır yara almadan bu işten kurtulacaktır.'' Arınç, yaralanan polislere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ifade ederken, ''Valiliğimizin alacağı tedbirlerle bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çabayı göstermelerini diliyorum'' dedi. -''TEK SÖZ, VATANDAŞIMIZA DÜŞÜYOR''- Milletvekili seçimlerine yaklaşıldığına da değinen Arınç, 20'den fazla siyasi partinin seçimlere girmek istediğini, bazılarının vazgeçtiğini belirtti. Arınç, şunlarız kaydetti: ''15 siyasi parti seçimlere katılıyor, hepsi bizim nezdimizde saygındır. 'Ben bir partiyim' diyorsa, 'benim de adayım var' diyorsa veya her aday ''ben şu partinin milletvekili adayıyım ve milletimden oy istiyorum' diyorsa biz onu alkışlarız. Hiçbirisine kötü gözle bakmayız. Hiçbirisini diğerinden eksik veya geride düşünmeyiz. AK Parti olarak değerli adaylarımızı milletimize takdim ediyoruz. Bayanlarımız, erkeklerimiz var. 18 kişi bir araya geldik. Genel Merkezimiz iyi değerlendirme yaptı ve seçmenin önüne çıktık. Liste iyidir, kötüdür, adaylar şöyledir, böyledir, bunların kararını vatandaşlar verecek. Oturduğumuz yerden 'şu iyidir, şu kötüdür' diyecek halimiz yok. Her partiye her adaya saygımız var. Tek söz, vatandaşımıza düşüyor. Sandığa gidecektir, vatandaşlık görevini yerine getirecektir. Ülke için en güzel en hayırlı adımı seçerek yapacaktır. Kural şudur; kötülerin içinden iyileri seçmek kolaydır. Bu seçimlerde madem ki her partinin adayı var, her parti seçime katılma noktasında, bize düşen görev, iyinin içinden en iyisini seçmektir. Ülkeyi düşüneceğiz, geleceğimizi düşüneceğiz. Ülkedeki istikrarı, varsa yapılan hizmetleri bunların, memnun olduklarımızın devam etmesini, hatta daha da gelişmesini istiyorsak, Allah 'akıl' diye nimet vermiş bu aklımızla Bursa için hangisi hayırlı, ülke için hangisi hayırlı seçeceğiz.''