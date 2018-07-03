"Hızlı gidiyorsun" dedi, canından oldu

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün silahını çekerek ateş ettiği olayda, 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Özkan Kamacı başından vuruldu. 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Parseller\'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50\'de meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti. Sokakta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI

Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı\'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım\" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞI

Başından ağır yaralanan genç ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti.

Kamacı\'nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde caddede bulunanların dakikalarca sokağa baktığı görülüyor. Daha sonra otomobil geri manevra yaparak sokağın başına geliyor. O esnada mahalleli otomobile vurmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra da sürücü aracın içinden silahla ateş ediyor. Başından yaralanan genç yere düşerken, vatandaşlar da aracın arkasından taş atıyor. Diğer vatandaşlar da yaralanan gencin başına toplanıyor.

(FOTOĞRAF)