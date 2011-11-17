-"Hızlı geçiş" İzmir'den başlayacak İZMİR (A.A) - 17.11.2011 - PTT Genel Müdürü Osman Tural, paralı geçiş yapılan otoyollarda kullanılacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin 10 gün içinde İzmir-Aydın otoyolunda başlayacağını bildirdi. Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) tanıtılması amacıyla İzmir-Aydın otoyolu Tahtalıçay Gişeleri'nde basın toplantısı düzenleyen Tural, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında paralı geçiş yapılan otoyollarda kuyrukların önlenmesi, vatandaşların kısa sürede ve ucuz şekilde hizmet alabilmesi amacıyla, OGS ve KGS dışında yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sisteminin kurulması ve işletilmesi amacıyla başladıkları çalışmaları tamamladıklarını ifade etti. Çalışma sistemi OGS'ye benzese de HGS'nin teknoloji, erişebilirlik ve ekonomiklik anlamında önemli farklar içerdiğini dile getiren Tural, altyapı ve yazılı çalışmaları tamamlanan sistemin pilot olarak İzmir-Aydın otoyolunda denendiğini, 10 gün içinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla başlatılacağını kaydetti. Tural, sistem ile İzmir'deki 62 geçiş noktasına manyetik algılayıcı, anten ve kamera kurduklarını, ülke genelindeki 395 geçiş noktasının dönüşümü için de çalışmaların devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''HGS ürünleri, taşınabilir kart tipi ve etiket tipi olarak uygulanacak. Uygulama etiketle başlayacak. Etiketler, araç ön camına yapıştırılacak. Bu etiketler pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı okuyucudan geçerken alan, üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon korumalı, çıkartılmak istendiğinde kendi kendisini yok eden, yüksek güvenlik seviyesinde ve klonlanamaz ürünlerdir. Sistem ile geçiş anında otomatik ücret tahsili, pasif RFID olarak tanımlanan radyo frekanslı kimlik tanımlama teknolojisiyle yapılacak.'' -Etiket ve kartlar 5 lira- HGS etiket ve kartlarının 5 liradan satışa sunulacağını, etiket ve dolum işlemlerinin ilk etapta PTT şubeleri ve otoyol girişlerinde kurulan ofislerde yapılacağını, 1 yıl içinde bankalar, kredi kartları, cep telefonu mesajları ve akaryakıt istasyonlarından da yapılabileceğini kaydeden Tural, otoyollara kurulacak kiosk cihazlarından da dolum yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.