-"HIRVATİSTAN'LA ORTAK HEDEFLERİ PAYLAŞIYORUZ" ANKARA (A.A)- 26.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''siyasi ilişkilerimizin mükemmel düzeyde seyrettiği Hırvatistan'la Avrupa'nın bütünleşmesi, bölgesel uyum, diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşmaktayız'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada konuk Başbakan Kosor'u Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. NATO'da Türkiye'nin müttefiklerinden biri olan Hırvatistan'ın Balkanlar'da barış, istikrar ve refahın yaygınlaştırılmasına yönelik ortak gayretlerde şu ana kadar çok çok önemli adımlar atan bir ortak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Siyasi ilişkilerimizin mükemmel düzeyde seyrettiği Hırvatistan'la Avrupa'nın bütünleşmesi, bölgesel uyum, diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak hedefleri paylaşmaktayız. İkili ve heyetlerimizin katılımıyla ilişkilerimizin tüm yönlerini ele alma fırsatını bulduk. Gerek siyasi alanda gerek ekonomik alanda, askeri alanda, ticari, kültürel alanda birçok konuları görüşme fırsatını bulduk. Ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğimizin ülkelerimizin gerçek olanaklarını yansıtacak rakamlarda olmadığı tabii ki ortada. Bu rakamları yükseltmek için de bir mutabakat sağladık. Orada da hedefimiz 2013 sonu itibarıyla 1 milyar avroya ulaşalım, istiyoruz. Bu mutabakatımızı teyit ettik. Kültür alanındaki işbirliğimizin daha da geliştirilerek sürdürülmesi hususunda mutabakatımız oldu. Bunun yanında yine aynı şekilde turizmde, özellikle vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği Hırvatistan'la bunu daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olma noktasında da bir mutabakatımız var. Zira iki girişimcimizin Hırvatistan Dubrovnik'te yatırımları mevcut ve Türkiye'den de Hırvatistan'a özellikle de Dubrovnik'e bir ilgi, alaka mevcut. Avrupa Birliği ile eş zamanlı katılım görüşmelerine başlayan ülkelerimizin ortak hedef kapsamında yakın işbirliğinde bulunulması konusunda aynı yaklaşımı paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Özellikle ortak coğrafyamızı oluşturan Balkanlar'daki durumu ayrıntılı biçimde ele alma fırsatını bulduk. Özellikle Bosna-Hersek'teki gelişmeler konusunda karşılıklı fikir teatisinde bulunduk. Güneydoğu Avrupa'da kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara katkımızı arttırmak ve bu amaçla aramızdaki diyaloğu daha da geliştirme konusunda görüş birliğine vardık.'' -BOSNA HERSEK'E KATKI- Görüşmelerde, bölgenin istikrar ve kalkınmasında Türkiye ile Hırvatistan'ın ortaklaşa katkılarının önemi üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, iki ülke iş adamlarının katılımıyla ortak alt yapı projeleri ve sosyal projeler geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Hırvatistan ile işbirliğinin bölgemizde ekonomik ve sosyal istikrarın güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Nitekim Karma Ekonomik Konsey önümüzdeki hafta Ankara'da toplantısını yapacak. Böylece karşılıklı olarak daha neler alabiliriz, neler verebiliriz, bunları görüşme fırsatını yakalayacağız. Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek Üçlü Danışma Mekanizması çerçevesinde Bosna Hersek'in kurucu unsurları arasında güven arttırımına, istikrarının güçlendirilmesine desteğimizi müşterek olarak sürdüreceğiz. Ayrıca ekonomik kalkınmasına, Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşmesine katkılarımızı devam ettireceğiz.''