"Hiç kimseye ayrım yapmıyoruz"

AKP yapınca yardım, başkası yapınca suç

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, arsenikli su konusunda iller arasında bir farklılık gözetilmediğini, herkesin yardımına koştuklarını belirterek, ''Biz esasen hangi belediyenin hangi partiden belediye başkanı olduğuna bakmıyoruz'' dedi.Eroğlu, katı atık bertaraf tesisinin açılışı ile atık su arıtma tesisi inşaatının temel atma töreni için geldiği Yalova'da Vali Yusuf Erbay'ı ziyaret etti. Erbay'dan kentin sorunlarına ilişkin brifing alan Eroğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Arsenikli su konusundaki bir soru üzerine, ''Biz bütün illere aynı yaklaşıyoruz'' diyen Eroğlu, şöyle devam etti:''Çünkü dikkat ederseniz bu iller arasında hem CHP'li belediye var hem AK Parti'li hem MHP'li belediyeler mevcut bu iller içinde. Biz esasen hangi belediyenin hangi partiden belediye başkanı olduğuna bakmıyoruz. Çünkü orada insanımız yaşıyor. Dolayısıyla biz bir kere bütün şehirlere aynı gözle bakıyoruz. Ama tabii ki İzmir'in nüfusunun fazla olması, arsenik konsantrasyonunun diğer illere göre çok büyük olması, bir de tabii ki arsenikle ilgili bu konsantrasyonları gizlemesi... Diğer iller yardım istedi. Şu anda çalışmalar devam ediyor.''Eroğlu, ''Sağlık Bakanlığının, İzmir için zorunlu tuttuğu uygulamaları AK Partili belediyenin yönettiği Afyonkarahisar'da istemediğine'' dair gazete haberlerine ilişkin, ''Afyonkarahisar'da da aynı şeyi yaptık. Gerekli ikaz yapıldı Sağlık Bakanlığı tarafından'' dedi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın arsenik konsantrasyonu fazla olan kuyuları hemen kapattığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:''Zaten biz de orada bir baraj inşa ediyorduk. Akdeğirmen Barajı. Orada DSİ Genel Müdürü olduğum zaman, aşağı yukarı 41 yıl sonra bitecek bir barajdı olan ödeneklerle. Bunu hızlandırdık, geçen sene bitirdik. İsale hattı bitti. Çok modern bir arıtma tesisi yapıyoruz. O da 29 Ekimde bitecek.''“İller arasında fark gözetmiyoruz”Van, Nevşehir, Niğde, Manisa gibi illerde de arsenik miktarının fazla olduğunu dile getiren Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Diğer illerde de biz hiçbir fark gözetmiyoruz. Ben mesela hemen Niğde'ye gittim, Nevşehir'e gittim, Van'a gittim. Buradaki, mesela Van'da da arsenikli kuyular aynı şekilde kapatıldı. Orayla ilgili yeni çalışmalar başlatıldı. Niğde ve Nevşehir'le ilgili de zaten yeni bir takım çalışmalar yapılıyor. Onlar da arıtma tesislerini kurmaya başladı. Mesela Manisa'da vardı. Manisa Belediye Başkanımız hemen yıldırım hızıyla arsenik giderecek olan tesisleri otomatik, çok güzel tesisleri inşa etti. Şimdilik bir problem olmadı.''“Herkese aynı davranıyoruz”''Bakanlıklar olarak biz herkese aynı davranıyoruz'' diyen Eroğlu, şöyle sürdürdü:''Özellikle sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Su Kanalizasyon İdaresi Başkanı makamımda beni ziyarete geldikleri zaman 'Biz İzmir'i seviyoruz, her türlü desteği vermeye hazırız' dedim. Nitekim bu yüzden, Gördes Barajı 2012 yılında bitecekti. Hükümetimiz ödenek vererek, İzmir'in su problemi olmasın diye şu anda Gördes Barajı'nı hızlandırıp bu yıl sonunda su tutacak hale geldi, ilave ödeneklerle, başka yerden aktarmak suretiyle. Böyle şey olur mu? Neticede orada yaşayan bizim insanlarımız. Biz herkesi seviyoruz. Böyle bir şey, sıkıntı yaşatmayı istemeyiz. Bize geç haber verdi. Şimdi bir isale hattı var. 'Onun projesini biz yapalım' dedi. Ama onun ihalesini de Gördes'ten İzmir'e su taşıyacak isale hattını, projesinin ihalesini de çok geç yaptı.Hatta ben dedim 'Keşke bunun da ihalesini biz yapsaydık' diye. Bunu teklif ettim. Belki Başbakanımızla görüşeceğiz, inşaatına hemen başlayacağız. Ama proje yapımını şu anda İZSU yapıyor. Yani özetle şunu belirteyim. Biz hiçbir şehirde hangi partiden olursa olsun bizim zaten düşüncemize, fikriyatımıza, zihniyetimize terstir. Hiçbir şekilde farklılık yapmayız, politik davranmayız. Bu bizim zaten özelliğimize, karakterimize aykırıdır, farklı davranmak. Herkese eşit, herkese yardıma hazırız. Dediğimiz de o. Nitekim İzmir'e ilk defa yardıma koşacak da benim şu anda. Projeler kafamda, ne yapacağımı biliyorum. Genel müdürüme talimat verdim. DSİ Genel Müdürüne bu Gördes'le ilgili barajdan İzmir;e su taşıyacak isale hattının bulunduğu projelere bakalım. 'Bizzat ben bakacağım' dedim, 'kontrol edeceğim' dedim. Yani bir bakan bir isale hattının projesini kontrol eder mi? Bunu hızlandırmak için kendim kontrol ediyorum. Bu en güzel yardım değil midir?''“Başbakanımız işin doğrusu neyse onu yapar”Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan arasındaki tartışmaya ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:''Başbakanımız gereğini söyledi zaten. Özellikle Hilton'un etrafı, ben de zaten İTÜ'de, Taşkışla'da okudum, asistanlık, doçentlik, profesörlüğüm ordaydı. O bölgeyi çok iyi bilirim. O Hilton'un bulunduğu alan gerçekten de yeşil alan açısından çok önemli ve oranın hemen önünde biliyorsunuz İstanbul'un 'Kültür Vadisi' var. Dolayısıyla burada yapılaşma olamaz. Zaten Başbakanımız da böyle bir şey olamayacağını da söylemiştir. Başka bir dönemler olsa bu başka şekilde olurdu, ama Başbakanımız gerçekten işin doğrusu neyse onu yapar. Baskıya boyun eğmez.''Bakan Eroğlu, Valiliğin ardından Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu'nu makamında ziyaret etti.