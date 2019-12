-"HİÇ KİMSENİN YENİ ANAYASADAN KAÇACAK YERİ YOK" ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, ''(yeni anayasa) Bu sefer hiç kimsenin kaçacak yeri yok, herkes eteğindeki taşı döktü, seçim öncesi her şeyi söyledi. Millete herkesin de vaadi var, bu vaadinde samimi olmaya herkesi davet ediyorum'' dedi. Kapusuz, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kapusuz, yeni anayasa yapılmasına ilişkin bir soru üzerine, seçim sonuçlarının kesinleşmediğini anımsatarak şunları kaydetti: ''Önce Yüksek Seçim Kurulu, bu kararını ilan edecek, Parlamentonun son şekli ortaya çıkacak. Ondan sonra milletvekilleri, milletvekili olmak için yemin edecekler. O yemin merasiminden sonra artık hükümet kurma aşaması, Parlamentodaki görevlerin taksimi vesair herhalde biraz zaman alacak. Bir prosedür var. Bunun akabinde herhalde Meclisin normal tatil süresi başlıyor. Siyasi partilerin kendi arasında daha önce ifade etmiş oldukları, açıklamalar ve de vaatler çerçevesinde bazı adımlar atılacak. Bu adımlar konusunu tek taraflı AK Parti'nin atacağı bir adım değil. Burada önemli olan bir şey var. Bu millet AK Parti'ye tek başına iktidar yetkisini vermiş. Ama anayasa değişikliği konusuna gelince orada uzlaşarak birlikte hareket edin, talimatını vermiş. Bütün siyasi partilerimize. Biz AK Parti olarak milletimizden aldığımız bu mesaj çerçevesinde Başbakanımızın da takdir edersiniz ki balkonda yapmış olduğu açıklama çok açık ve net.'' Kapusuz, herkesin kapısını çalacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bu ülkeye yeni sivil demokratik bir anayasa vaadimizi gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Herkesin katkısını bekliyoruz, samimi olmasını bekliyoruz. Durum böyle olunca herhalde siyasi partiler, seçim sonrası süreçte de bu konuya eğilecekler. Biz bu konuyu hem öncülük yapacağız, hem takipçisi olacağız hem de gayretini göstereceğiz.'' -CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ- ''Yine tartışılmaya başlanan bir konu var. Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, '5 artı 5' dedi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, '7 yıl' dedi. Sizin şahsi görüşünüz nedir?'' sorusuna Kapusuz, şu yanıtı verdi: ''Değerli arkadaşlar; bu konu tartışmalı bir konu, tartışılan bir konu. Zaten hukukçulara bir şey kalmışsa her hukukçu farklı bir şey söyleyebiliyor. Ama nihai olarak bu konunun bir görüşe göre Yüksek Seçim Kurulu acaba yetkili mi diye düşünülürken, diğer bir kesim ise 'Hayır bu konuda Parlamento yetkilidir, Parlamento uyum yasasını çıkarmamıştır, uyum yasasında bunu netleştirecek' diye bir görüş ağırlığı orta yerde. İki görüş var. Dolayısıyla bu Parlamentoda kararlaştırılacak bir konuysa Parlamentonun kararına bağlı. Yok Yüksek Seçim Kurulunda karar verilecekse oraya bağlı. Onun için bireysel görüşlerden önemli olan kurumsal olarak bu konuda artık tartışmadan çıkarılması lazım.'' -''İYİ NİYETLE GAYRET SARF ETMELİYİZ''- Cemil Çiçek, 'Ne yapılırsa bir yıl içinde yapılır' dedi. Siz ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine Kapusuz, şöyle konuştu: ''Sayın Çiçek'in sözlerini bana yorumlatmayın, kendisine sorarsınız. Fakat şöyle bir vaka var. Takdir edersiniz ki bir iyi niyetli çalışma işin başında iyi başlarsa iyi bir başlangıç başarının yarısı derler. Başarı ile sonuçlanır, partiler kendi arasındaki ilişkilerinde veyahutta parti içi iç meselelerinde sıkıntıları varsa ondan sonuç almak zor olur. Ümit ederim ki böyle bir zorluğu yaşamak yerine, başarılı bir çalışmayı el birliği içinde yaparız. Bu umudumuzu işin başında iyi kurmalıyız. Bu beklentimizde yoğunlaşmalıyız. İyi niyetle gayret sarf etmeliyiz. Aksi takdirde olmazı istemek gibi bir rol üstlenmek doğru olmaz.'' ''Bahçeli'nin bir beyanı var. 'Kapımız açık, ama çalmadan önce nasıl bir anayasa tasarlandığına ilişkin açıklama yapılmalı. Bir taslakla gelmeli'. Böyle bir yöntem mi belirleyecek AK Parti?'' sorusuna da Kapusuz, şu cevabı verdi: ''Doğrusu bunun yöntemi yapmak isteyen herkesle beraber belirlenecek. AK Parti tek başına 367 çoğunluğa sahip olsa bile, herkesi ziyaret edip, herkesin katkısı ile anayasa yapmak istediğini defalarca tekrar etti. Ancak geçmişteki yaşadıklarımıza da bakarsanız, bir metinle gittik 'O zaman bu metni niye getirdiniz, niye dayatıyorsunuz?' diye tenkit aldık. Daha sonra 'Gelin beraber konuşalım' dedik, ona da yaklaşmadılar. Ama bu sefer hiç kimsenin kaçacak yeri yok. Herkes eteğindeki taşı döktü. Seçim öncesi her şeyi söyledi. Millete herkesin de vaadi var. Bu vaadinde samimi olmaya herkesi davet ediyorum.'' -GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de anayasaya ilişkin bir soru üzerine MKYK sonrasında açıklama yapacağını bildirdi. Çelik, genel merkez girişinde kendisine çiçek veren bir kız çocuğu ile basına görüntü verdi.