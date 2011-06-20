-"HEROTÜRK" KİTABI ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Yazar Fehmi Demirbağ'ın oluşturduğu ilk yerli çocuk kahramanı kitabı ''Herotürk'', okuyucuyla buluştu. Demirbağ, yaptığı açıklamada, hikayenin Roma büyükelçisinin oğlu ''Herotürk''ün kahramanlığıyla başladığını belirterek, bu küçük çocuğun Nijerya, Çin ve Yunanistan gibi değişik ülkelerden arkadaşları olduğunu söyledi. Fehmi Demirbağ, kitapta tarihteki önemli olaylara atıf yapıldığını ifade etti. Kitabının okuyucularla buluştuğunu bildiren Yazar Demirbağ, kahramanın, çizgi film, çizgi roman ve animasyon filmi gibi versiyonlarını da hayata geçirmeyi düşündüklerini kaydetti. Demirbağ, ''Herotürk''ten elde edilecek gelirle ''Herotürk Çocuk Hastanesi'' kurmayı planladıklarını ve Türk Kızılayı ile bu konuda anlaştıklarını bildirdi.