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Politika

"Herkesin terörü kınaması lazım" SİVAS (A.A)

12 Kasım 2011 17:37

-"Herkesin terörü kınaması lazım" SİVAS (A.A) - 12.11.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ''Herkesin terörü kınaması lazım, terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz'' dedi. Çeşitli açılış törenlerine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Bakan Yılmaz, Kocaeli'de deniz otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili soru üzerine, ''Terör çıkmaz sokak. El insaf sahibi olan herkes, bu ülkeye karşı veya bu ülkenin insanlarına karşı, bu çocukların annelerine babalarına karşı zerre kadar sorumluluğu olan herkesin söylemesi gerekir ki terör çıkmaz sokak, terörle hiç kimse bir şey elde edemez. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Herkesin terörü kınaması lazım'' dedi. Bakan Yılmaz, daha sonra Sivasspor kulüp tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Erdal Sarılar, teknik direktör Rıza Çalımbay, yöneticiler ve teknik heyet ile bir süre sohbet etti. Yanında bulunan ve en genç milletvekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit'i işaret eden Bakan Yılmaz, Macit'in 27 yaşında olduğunu hatırlatarak, ''Takımda eksiklik varsa tamamlarız'' diye espri yaptı.

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