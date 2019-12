-"HERKES HUZURLA SANDIĞA GİDECEK" ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye'nin her köşesinde herkesin huzurla sandığa gideceğini belirterek, ''İllerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, her sokağında her köşe başında, her meydanında, oy kullanılan her binanın çevresinde resmi sivil güvenlik görevlilerimiz olacak ve hiçbir endişe verici görüntüye müsaade etmeyeceklerdir'' dedi. Bakan Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen parti teşkilatıyla bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, parti ve partinin Ankara teşkilatının çok yoğun bir halk oylaması kampanyası yürüttüğünü belirterek, teşkilat çalışanlarına teşekkür etti. Son üç haftadır referandum için ''evet'' oylarının büyük bir yükselişe girdiğini ve bunun da sürdüğünü dile getiren Atalay, referandumun tüm kamuoyu yoklamaları ve kendi tahminlerine göre yüzde 60'a yakın 'evet'le sonuçlanacağını ifade etti. Atalay, ''Üzerine ne gelirse o da kabul ama Başbakanımızın dediği gibi önemli olan yüzde 50 artı 1'' dedi. Atalay, kendi tahminin de yüzde 60'lar dolayında olduğunu ancak sürprizlerin de olabileceğini söyledi. İçişleri Bakanlığı olarak referandum çalışmalarının her safhasının güvenlik içinde ve huzurla devam etmesi için çalıştıklarını anlatan Atalay, bugüne kadar tüm siyasi partilerin çalışmalarının, mitinglerinin, her türlü kampanya faaliyetlerinin huzur içinde devam ettiğini, hiçbir mitingde provokasyon ve üzücü bir olay yaşanmadığını, olabilecek olaylara da engel olunduğunu ifade etti. Muhalefetin ''rahibe afişleri'' ya da ''hayır diyenlere baskı uygulanıyor'' şeklinde kara kampanyalar yürüttüğünü belirten Atalay, ''Katiyen hiç bir yerde baskı olmamıştır. İstanbul'daki bir somut olay da araştırılmıştır. Bu kişilerin ne AK Parti'yle ilişkisi vardır ne de bir müdahale olmuştur'' dedi. Atalay, ''rahibe afişleri'' konusunda CHP'ye tepki geldiği için afişlerin kaldırıldığını ve ardından ''bunu bizim üzerimize atıyorlar, bizi provoke ediyorlar'' şeklinde açıklamaların geldiğini ve aynı gün bunları kimin yaptığının bulunduğunu belirtti. Bakan Atalay, ''Ben buradan yine söylüyorum: Bu mübarek bayram günü olumsuz cümleleri de sarf etmek istemiyorum ama İstanbul İl Başkanı'nın da CHP Genel Merkezi'nin de bilgisi vardır. Avcılar Belediye Başkanı da bunu zaten kendisi söylemiştir. 'Genel merkezin bilgisi dahilinde biz bunu yaptık' demiştir. İşte bu kampanyanın içinde neler oldu ama mumlar yatsıya kadar yanıyor, yatsıya kadar bile sürmemiştir. Hepsi aydınlatılmıştır'' diye konuştu. AK Parti ve Ankara teşkilatları olarak hiçbir negatif kampanya yürütmediklerini, kimseye iftira atmadıklarını, hiçbir olumsuz cümle kullanmadıklarını dile getiren Atalay, amaçlarının, anayasa paketi içinde nelerin yer aldığını halka anlatmak olduğunu kaydetti. ''Biz AK kampanya yürüttük ve inşallah bu kampanyanın sonuçlarını fazlasıyla alacağız'' diyen Atalay, teşkilatlarında çalışanların da çevrelerine sevgi, muhabbet ve kardeşlik duyguları yaymalarını istedi. -''HİÇBİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNE İZİN YOK''- 12 Eylülde Türkiye'nin her yerinde güvenlik tedbirlerinin sonuna kadar alınacağını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: ''Bunu bilerek söylüyorum. Valilerle, kaymakamlarla, emniyet görevlileriyle, güvenlik görevlileriyle yaptığımız toplantılarda şu ifadeyi kullandım: 'Alınabilecek tedbirlerin en ilerisini alacaksınız.' Bir tane bile güvenlik görevlimizin izin kullanma hakkı yoktur, herkes işinin başında. Hiçbir yerde vatandaşlarımız endişe etmesin. Türkiye'nin her köşesinde herkes huzurla sandığa gidecek. Hiç kimse kimseye ne baskı yapabilir ne korku verebilir. Bunu yapanlar cezasını bulur, bunu yapmanın cezası da çok yüksektir. O fısıltılara aldırmasınlar. İllerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, her sokağında her köşe başında, her meydanında, oy kullanılan her binanın çevresinde resmi, sivil güvenlik görevlilerimiz olacak ve hiçbir endişe verici görüntüye müsaade etmeyeceklerdir. Hiç kimse bazı illerimizde boykot çağrısı yapanların söylediği gibi vatandaşa en küçük bir tedirginlik veremeyecektir. Bunun tedbirleri tamamen alınmıştır.'' 13 Eylülün farklı bir sabah olacağını, demokrasinin ve özgürlüklerin genişleyeceğini, insanın daha korunaklı hale geleceğini ve millet iradesinin daha da güçleneceğini anlatan Atalay, ''Daha insan odaklı, millet odaklı bir anayasamız olacak. Demokrasinin alanı genişleyecek'' dedi. Parlamentonun da Ekim ve Kasım aylarında anayasa hükümlerinin kanunlara uyumunu sağlayacağını, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'ya da çok iş düşeceğini söyleyen Atalay, ''Bunların Anayasa'ya uydurulması ve kanunların çıkarılması için harıl harıl çalışacak'' dedi. -''TRAFİKTE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK''- Duble yollarda hız limitinin 110 kilometreye çıkarıldığını anımsatan Atalay, bayramda da bu limitlerin aşılmamasını istedi. Atalay, ''Gidecekleri yere üzüntüleri değil kendileri, sağlıkla huzurla ulaşsınlar. Özellikle yarın ve pazar günü çok yoğun olacak. Herkes oy kullanmak için dönüş yapacak. Özellikle dönüşler için de herkesi uyarıyoruz. Biz 30-40 kilometrede bir kontrol yapacağız, Türkiye'nin bütün yollarında. Müsamaha gösterilmeyecek. Bu, vatandaşlarımızın huzurlu seyahati içindir. Ona göre tedbirlerini alsınlar. Bayram dönüşü herkes evine sağlıkla ulaşsın ve gidip sandığa da oyunu kullansın'' dedi. Bayramlaşma törenine, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AK Parti Ankara milletvekilleri Said Yazıcıoğlu, Zeynep Dağı, bazı MYK üyeleri ve il yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.