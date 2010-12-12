-"HERKES BAŞBAKANIN TEMPOSUNA AYAK UYDURMAK ZORUNDA MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 12.12.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Günde, yeri geldiğinde 18 saat çalışan bir Başbakan ve kadrosu var, herkes bu çalışmaya ayak uydurmak zorunda'' dedi. Çelik, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki 14 Eylül İlköğretim Okulu'nun ek binasının açılışında, 2 yıl önce ilçeye gelerek temelini attığı binanın açılışını yaptığı için mutlu olduğunu belirtti. 14 Eylül Bulvarı'nın da açılışını yapacakların ifade eden Çelik, Mustafakemalpaşa'ya belediye hizmet binasıyla ilgili sözlerinin de olduğunu, bunu da yerine getireceklerini söyledi. Söz verdikleri projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini anlatan Çelik, sözünü verdikleri belediye hizmet binası çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Eğitim yatırımlarına da değinen Çelik, ''Eskiden sınıflarda 50-60 öğrenci eğitim görüyordu, şimdi 20-30 öğrenci var. Sınıflar bilgisayarlı eğitime geçti. Önemli olan teknolojiyi dışardan alıp kullanmak değil, üretip dışarıya satan ülke olmak. Eğitim bu kadar önemli'' dedi. Çelik, buradaki açılıştan sonra 14 Eylül Bulvarı'na geçti. Burada yaptığı konuşmada ''tekel yokuşu'' denilen bulvarda güzel çalışma yapıldığını dile getiren Çelik, belediye başkanından kadınlara yönelik lokal yapmasını istedi. İyi gününde yanında olunan hemşehrilerin, kötü gününde de yanında olunması amacıyla ''Alo Cenaze'' hattı oluşturulmasını da öneren Çelik, ''Mustafakemalpaşa'ya ne söz verdiysek hepsi yerine getirilecek. Günde, yeri geldiğinde 18 saat çalışan bir Başbakan ve kadrosu var, herkes bu çalışmaya ayak uydurmak zorunda. Türkiye dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almaya azimli ve alacak'' diye konuştu. -OVAAZATLI'DAKİ KONUŞMASI- Faruk Çelik, bulvar açılışının ardından geçen hafta seçimlerin yapıldığı ve AK Parti adayının yüzde 53 oyla kazandığı Ovaazatlı beldesine geçti. Belediye Binası önünde belde halkına hitap eden Çelik, geçen hafta seçimden önce bütün siyasi partilerin beldeye geldiğini ve ''herkesin eteğindeki taşları döktüğünü'' belirtti. Söylenmesi gerekenlerin söylendiğini ve belde halkının sandığa giderek tercihini yaptığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: ''Kararınızı verdiniz. İlhan Gürkaş kardeşimizi başkan olarak seçtiniz. Bütün siyasi partiler görüşlerini ifade ederlerken dozajı kaçıranlar da oldu, dozajı kaçırmadan konuşanlar da... Biz hepsine saygı sunduğumuzu geçen hafta söylemiştik. Burada oylama neticesinde oy veren kardeşlerime de, oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi Ovaazatlılar, Türkiye'nin uzun yıllar çektiği sıkıntı şu; sözler sigara kağıdına sigara paketine yazılıyordu, laflar konuşuluyor, sözler veriliyordu ama sonra ara ki bulasın politikacıyı. Çünkü çekip gidiyorlardı. Siz belki de ben burada konuştuğumda 'evet Devletin Bakanıdır, bu ülkenin, coğrafyanın, bu ilin bakanı, siyasetçisidir ama haftaya bulabilir miyiz, gelecek ay bulabilir miyiz?'' gibi aklına bir şeyler getirenler olabilir. Biz dedik ki 'haftaya da geleceğiz devir teslim töreninde kardeşimizi Başkanlık koltuğuna oturtacağız'. 'Bu meydanlarda size ne söz verdiysek Türkiye'ye ne söz verdiysek, Bursa'ya ne söz verdiysek, Ovaazatlı'ya ne söz verdiysek onları bir bir yerine geldiğini görebileceksiniz' dedim. İşte bugün geldik.'' Bugün oy istemeyeceklerini artık hizmet dönemi olduğunu belirten Çelik, ''Şimdi dün söylediğimizin gerçekleştirme zamanı. Lafı biz sigara paketine yazan bir anlayışa sahip olmadığımızı sizin test etmeniz için karşınızdayız, Ovaazatlı'dayız. Biz ne söz verdiysek yaptık. Size araç sözü vermiştim, şimdi başkanınıza araçların anahtarlarını teslim ediyorum'' dedi. Konuşmaların ardından Çelik, makam otosu, iki kamyon, bir kepçe, bir dozer, bir su tankeri anahtarını belediye başkanı İlhan Gürkaş'a teslim ettikten sonra belediye binasının açılışını yaptı.