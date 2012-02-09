-"Herhangi suç yok, yapılan bir vazife var" TBMM (A.A) - 09.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT yöneticilerini ifadeye çağrılmasına ilişkin, ''Benim gördüğüm, ortaya çıkan şeylere baktığınızda işlenen herhangi bir suç yok. Yapılan bir vazife var'' dedi. Bozdağ, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılması ve bununla ilgili yorumlar'' konusunda görüşünü sorması üzerine Bozdağ, gazetelerde yer alan haberler dışında bu konuyla ilgili net bilgilerin daha henüz açıklanmadığını belirterek, ''Terörle mücadele eden görevlilerimize en büyük desteği MİT vermektedir. Çünkü, MİT'in vazifesi terör örgütlerinin içerisine sızmak, onlardan bilgi almak, eylem planlarını, para, silah ve terörist transferlerini, içeride ve dışarıda desteklerini ve çalışmalarını yakından takip etmek zaten bu teşkilatın birinci derecede görevidir'' diye konuştu. Ülkenin güvenliğiyle ilgili verilen görevleri yapmanın MİT'in yasa ile verilmiş vazifesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi: ''Bu vazifesini yaparken terör örgütlerinin içine sızmış olması onun yine kendi görevidir. Dünyanın her yerinde istihbarat örgütleri çalışmalar yaparken bu minval üzerinde çalışırlar. Ama yargılama ve soruşturmalarda kimin bu minval üzerinde görev yapıp yapmadığını titizlikle ayırmak ve bu hukuku uygularken, kanunu uygularken de terörist ile terörist olmayanı ayırmak, bu yargı terazisini elinde tutan yargı görevini yapanlara ait bir vazifedir. Ama siz bunu yapmaz, elma ile armudu birbirine karıştırırsanız, o zaman bu noktada görevini yapan, canı pahasına ülkesi için hizmet eden insanları, 'terör örgütü ile işbirliği yapıyor' diye itham noktasına gidilebilir ki bu da fevkalade yanlıştır. Ben onun için soruşturmanın şu aşamada ortaya çıkan bilgileri çerçevesinde, bir hukukçu kişi olarak bu soruşturmanın işin doğrusu hukuki mantığını hala anlamış değilim.'' Ortaya çıkacak veya açıklanacak bilgiler, belgeler çerçevesinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğini belirten Bozdağ, ''Benim gördüğüm, ortaya çıkan şeylere baktığınızda işlenen herhangi bir suç yok. Yapılan bir vazife var. Bu vazifenin suç olduğuna dair yorumlar görüyorum. Halbuki suçlar yorumlarla oluşturulmaz, kanunlarla oluşturulur'' dedi.