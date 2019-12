-"HERAKLES" TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - The New York Times Gazetesi, 1800 yıllık ''Herakles Heykeli''nin Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenen üst bölümünün, bacakları ve alt bölümünün bulunduğu Türkiye'ye iade edileceğini yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The New York Times, Türkiye'den yurt dışına çıkarılan tarihi eserleri haber yaptı. ''Herakles Artık Yorgun Değil: Boston, Heykelin Üst Yarısını Türkiye'ye İade Ediyor'' başlığıyla yayınlanan ve yazar Zara Kessler imzasını taşıyan yazıda, heykelin Türkiye'ye iade edileceği bildirildi. Yazıda, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenen heykelin üst yarısının, yıllar süren tartışma ve anlaşmazlıklar sonucunda müze tarafından gelecek yıl içinde resmi olarak iade edileceği belirtilerek, bunun Türkler için ülkeden çalındığı düşünülen antik eserlerin iadesi konusunda büyük bir çabanın zaferini sembolize ettiği kaydedildi. Herakles Heykeli'ni yorgun olarak nitelendiren Kessler, haberinde ''Yorgun Herakles'in dönüşüyle Türkler savaşı kazanıyor gibi görünüyor'' ifadelerini kullandı. The New York Times yazarının, 1917 yılında Berlinli arkeologların alıp bir daha geri vermedikleri Hitit Heykeli'nin Alman Hükümetince iade edilebileceğine de değindiği haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın sfenksin iade edilmemesi halinde tüm Alman kazı izinlerinin iptal edileceği yönündeki açıklamalarına da yer verildi. Bakan Günay'ın ''Almanlar ile ulaşılan çözümü devrim olarak nitelediğini'' belirten gazetede, ayrıca Günay'ın ''Diğer eserlerin iadesi için de aynı şekilde savaşacağız'' şeklindeki sözleri yer aldı. -HERAKLES'İN YOLCULUĞU- Gazetenin yazarı Zara Kessler, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin ''Roma heykelinin üst yarısını 1981 yılında ABD'de müzeye yaptığı sayısız bağış incelemeye alınan New Yorklu bir çiftçiden aldığını ve 1982'de Boston'da sergilenmeye başladığını belirttiğini'' bildirdi. Kessler, yazısında, ziyaretçilerin heykeli son olarak 2007'de gördüklerini ve şu anda depoda beklediğini ifade etti. Arkeologların heykelin alt yarısını 1980 yılında 8 parça halinde Perge'de bulduklarını ve halen Antalya'da bir müzede sergilendiğini kaydeden yazar, Herakles'in üst yarısının ne zaman bulunduğuna dair bir belgenin olmadığını ancak arkeologların aynı yerde, aynı zamanda bulunduğu konusunda ısrarlı olduklarını satırlarına taşıdı. Tersi yönde iddiaların da olduğunu bildiren Kessler, heykelin Amerika'daki yolculuğundan detaylı olarak bahsetti.