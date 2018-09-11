"Her yıl 1 milyon kişi intihar ediyor"

LEFKOŞA, (DHA) - DÜNYA Sağlık Örgütü raporlarına göre, intihar nedeniyle yılda yaklaşık bir milyon kişi yaşamını kaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerde intihar vakaları daha fazla görülüyor. Kadınlarda intihar oranların sabit kalırken; özellikle genç yaş grubundaki erkeklerde artış gözlendi.

Dünyada intihar vakalarının giderek artığına dikkat çeken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. İpek Sönmez, intihar girişiminin dünyada giderek arttığına dikkat çekerek, \"İntihar girişiminde bulunmuş olgular, zorlanma yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden, ağır ruhsal hastalıkları olan hastalara kadar geniş bir yelpazede görülebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre intihar nedeniyle yılda yaklaşık bir milyon kişi yaşamını kaybetmektedir ve oranlar son 45 yılda hızla artmıştır\" dedi.

\"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÖRE DAHA FAZLA RİSK ALTINDA\"

İntiharla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde her zaman belirli risk faktörlerinin konu edildiğini dile getiren Doç. Dr. Sönmez, İntihar girişimi genelde kadınlarda yüksek görülürken tamamlanmış intiharların ise erkeklerde daha yüksek görüldüğünü ifade etti. Doç. Dr. Sönmez, “Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha fazla risk altındadır. Genel olarak bir işte çalışıyor olmak intihara karşı koruyucu bir faktördür ve işsizlerde intihar oranı, bir işi olan gruba göre daha yüksektir. Ekonomik kriz zamanlarında ve işsizliğin arttığı dönemlerde intiharlar artmakta, ekonominin iyi olduğu dönemlerde azalma görülmektedir. Ateşli silah kullanımının yasalarla sınırlandığı ülkelerde intihar oranları daha düşüktür\" diye konuştu.

\"İNTİHAR ORANI GİDEREK ARTIYOR\"

Dünyada son yıllardaki duruma bakıldığı zaman özellikle 2007 yılında ki global ekonomik gerilemeden sonra hem ABD’de hem de Avrupa ülkelerinde intihar oranlarında artış görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. İpek Sönmez, \"Kadınlardaki oranlar sabit, özellikle genç yaş grubundaki erkeklerde artış saptandı. Özellikle risk faktörleri incelendiği zaman intiharların ve intihar girişimlerinin önlenmesi için geliştirilecek programlarda birçok disiplinin bir arada olması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)