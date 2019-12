-"Her ülkeyi, teröre karşı net bir tavır almaya davet ediyoruz" ALİAĞA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bölgemizdeki ve dünyadaki her ülkeyi, teröre karşı çok net bir tavır almaya, insanlığın ortak sorunu terörle ortak mücadeleye davet ediyoruz. Teröre müsamaha gösteren her ülke, göz yumduğu terörün bir gün gelip kendisini de hedef alacağını artık görmeli, anlamalıdır'' dedi. Erdoğan, Petkim Aliağa tesislerinde düzenlenen, AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi temel atma törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Buradan şunu açık açık ifade etmek durumundayım. Azerbaycan da Türkiye de bölgelerinde barıştan, huzurdan, istikrar ve refahtan başka hiçbir şey istemiyorlar. Biz, bölgede husumetlerin değil, dayanışmanın hakim olmasını arzuluyor ve bunun için mücadele veriyoruz. Kıbrıs meselesinde, Karabağ meselesinde, Kafkasya'nın huzura kavuşmasında, terör meselesinde Azerbaycan'la aynı yöne bakıyor, ortak hedef ve idealleri paylaşıyoruz. Karabağ'daki işgal, benim Azeri kardeşlerimin yüreğini ne kadar dağlıyorsa, biliniz ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yüreğini de o kadar dağlıyor. Terör saldırılarıyla şehit olan her bir gencimizin acısı, bizim yüreğimize ateş saldığı kadar, ben inanıyorum ki Azeri kardeşlerimin yüreğine de aynı derecede ateş düşürüyor. Biz, 'iki devlet, tek millet' olduğumuz kadar, aynı zamanda 'tek yüreğiz'. İşte onun için, Karabağ'da işgal sona erinceye kadar Azerbaycan'la omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. Terörle mücadelemizde, dost, kardeş ülke Azerbaycan'ın samimi desteğine her zaman müteşekkir kalacağız. Biz, Azerbaycan'la kurduğumuz bu kardeşlik ilişkisini esasen bölgedeki tüm ülkelerle tesis etmek arzusundayız. Azerbaycan ve Türkiye, kardeşlik içinde nasıl geleceğe yürüyor, nasıl kalkınıyorsa; istiyoruz ki, bölgenin diğer ülkeleriyle de bu şekilde bir dayanışma içinde olalım. Tüm dünya artık şunu anlamalıdır, bölgemizdeki tüm ülkeler şunu artık çok net anlamalıdır: Terör, bizim güvenlik güçlerimizi, bizim sivillerimizi vurduğu kadar, insanlığın ortak vicdanını da vuruyor. Terör, her kurşun sıktığında, bizi hedef aldığı kadar, bu bölgenin barışını, kardeşliğini, huzur ve dayanışmasını da hedef alıyor. Bölgemizdeki ve dünyadaki her ülkeyi, teröre karşı çok net bir tavır almaya, insanlığın ortak sorunu terörle ortak mücadeleye davet ediyoruz. Teröre müsamaha gösteren her ülke, göz yumduğu terörün bir gün gelip kendisini de hedef alacağını artık görmeli, anlamalıdır.'' Azerbaycan ile Türkiye'nin el ele vererek, kardeşlik içinde çok büyük ortak yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, 10 bin kişinin burada inşaat aşamasında iş sahibi olacağını, rafineri açıldığında da bin kişinin buradan evine ekmek götüreceğini ifada etti. Başbakan Erdoğan, ''İnşallah, Aliyev kardeşimle, bizim aramızdaki bu dayanışmayı, bu kardeşliği tüm dünyaya bir emsal olarak muhafaza edeceğiz. El ele, omuz omuza, en önemlisi de kalp kalbe, bu bölgede istikrar ve refahı tesis edeceğiz'' dedi. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildiğini hatırlatan Erdoğan, bu nedenle Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı ve ''hayırlı olsun'' temennisini iletti.