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Sağlık

"Her ilacı buzdolabında saklamayın"

İSTANBUL, (DHA)- HALK arasında ilacın buzdolabında saklanması gerektiği konusunda yanlış bir inanış olduğunu söyleyen Doç

07 Aralık 2017 12:16

İSTANBUL, (DHA)- HALK arasında ilacın buzdolabında saklanması gerektiği konusunda yanlış bir inanış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Buket Aksu, \"Her ilacı buzdolabında saklamayın. İlacın içindeki etkin maddenin kullanım süresini olumsuz etkilerseniz\" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye\'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aksu, \"Gereksiz ilaç kullanımı ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur\" dedi. Vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle birbirlerine ilaç tavsiye ettiğini söyleyen Doç. Dr. Buket Aksu, \"En etkin reklamın kulaktan kulağa olduğu söylenir ve ilaç kullanımında da bu uygulanmaya çalışılıyor. Bu da hiç istenmeyen ve tavsiye edilmeyen bir durum. Her ne olursa olsun ilaç bir zehir\" diye konuştu.

Yanlış ilaç kullanımının kişiyi ölüme dahi götürebileceğini ifade eden Doç. Dr. Aksu, ilacın kullanımı kadar saklama koşullarının da önemli olduğunu belirtti. Aksu şöyle devam etti:

\"İlacın kullanım şekli ve süreleri kadar, saklama koşulları hakkında da eczacılara büyük görev düşüyor. Çoğu insan \'buzdolabında ilaç saklamak iyidir\' diye ilacını buzdolabına koyuyor. Öyle bir şey yok. Oda sıcaklığında dediğimiz, Türkiye için 25 derecede saklanacak ilacı dolapta saklamamak lazım. Bunun  yanı sıra 7-8 derecede buzdolabında saklanacaksa ona da dikkat etmek gerekiyor. Her ilacı buzdolabında saklamayın. Çoğu insanın buzdolabının sağ tarafı blok halinde ilaçlar bulunuyor. Böyle yaparak etkin maddenin kullanım süresini, ilacın etkinliğini engelleyebilirsiniz.\"

(FOTOĞRAF)

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