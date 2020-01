"Hepatit C artık çok etkili tedavi edilebiliyor"

Buse ÖZEL - Faruk KAHRAMAN, İSTANBUL, (DHA) TÜRK Karaciğer Vakfı tarafından Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak, uluslararası bir hepatoloji kursu gerçekleştirildi. Kursta, dünyada yaklaşık 150 milyon insanın mücadele ettiği Hepatit C hastalığının tedavisi ile ilgili önemli gelişmeler anlatıldı. Son yıllarda geliştirilen bir ilaç sayesinde Hepatit C hastaları, hastalıktan tamamen kurtulabiliyor.

AZERBAYCAN\'DAN 40 DOKTOR TÜRKİYE\'YE GELDİ

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı ve Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu Azerbaycan\'dan 40 kadar doktorun Türkiye\'ye bu kurs için geldiğini ve iki ülke doktorları için de çok verimli geçen bir bilimsel kurs olduğunu belirtti.

\"HEPATİT C EN ETKİLİ TEDAVİ EDİLEN HASTALIK\"

Prof. Dr. Çakaloğlu, hastaları Hepatit C\'den kurtaran ilaçların Türkiye\'ye de SGK kapsamında getirilebildiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, \"Bu kursta hepatit başta olmak üzere karaciğer hastalıklarını konuşuyoruz. En önemli konu Hepatit B, C ve D ile hepatit tedavisi. Özellikle Hepatit C\'de yeni ilaçlar ve bunların son derece etkin olması. Hepatit C hep tedavisi olmayan hepatit diye bilinirdi. Tam tersine şimdi tedavisi en etkili ve en kolay olan hastalık. Tek sorun ilaçların çok pahalı olmasıydı. Fiyatlar da daha makul düzeylere geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunları ödeme kapsamına aldığı için Türkiye\'de hastalarımız bu Hepatit C ilaçları ile tedavi olup 3-6 aylık bir tedaviden sonra tamamen iyileşebiliyorlar.\"

\"HEPATİT B HASTALARI İÇİN DE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL BENZER İLAÇLAR OLACAK\"

Bu tip kronik enfeksiyonlarda ilaçların iyileşmekten çok hastalığı kontrol altına almak amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, \"Bu tedavi başarılı olursa artık hastalarda Hepatit C diye bir hastalık kalmıyor\" dedi. Hepatit B ile ilgili de yeni tedavi çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, \"Şu anda Hepatit B ile ilgili kullandığımız ilaçlar Hepatit C\'deki kadar etkili değil. Hastalığı sona erdirmekten çok virüsü baskılayıp remisyon yani iyilik hali sağlamaya yönelik ve uzun yıllar kullanılması gerekiyor. Ancak Hepatit B hastaları için de önümüzdeki 5 yıl içerisinde benzer ilaçların gündeme geleceğini ümit ediyoruz\" dedi.

Prof. Dr. Çakaloğlu herkesin hayatı boyunca en az 1 kere Hepatit C testi yaptırmasının da çok önemli olduğunu, bazen hastalığın belirti vermeden yıllarca ilerleyebildiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)