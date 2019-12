-"Hep birlikte Türk milletini koruyacağız" NİKSAR (A.A) - 09.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ayrımcılara inat, bölücülere inat, terörle müzakere yapanlara inat hep birlikte Türk milletini koruyacağız ve yükseklere çıkaracağız'' dedi. Bahçeli, Niksar Belediyesi tarafından yaptırılan ''Nik-Konut'' toplu konutlarının Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde, Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar'ı yaptığı hizmetlerden dolayı kutladı. MHP'li belediyelere baskıların olduğunu öne süren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Belediyelerimizin başarısı iktidarı iyice tahammülsüz yapmıştır. Belediyelerimiz büyük zulüm ve baskı ile karşı karşıyadır. Sizlerin oyu ile sorumluluk üstlenen arkadaşlarımız sindirilmeye, partimizden koparılmaya çalışılmaktadır. Teftiş baskısı ve düzmece ihbarlar, mesnetsiz ve uydurma isnatlar, içi boş şikayetsiz mektuplar fırsatı ganimete çevirme telaşında olan çürümüşleri hareket geçirmektedir. Niksar'dan söylemek isterim, belediyelerimize yönelik haksızlığın ve usulsüzlüğün içinde kimler var ise bunun hesabını mutlaka yargı önünde verecektir. Mülkiye müfettişlerinden ya da belediye kontrolörlerinden iktidara uşak olanlar, bu devran son bulduktan sonra siyasi hamileri ile birlikte kaçacak yer dahi bulamayacaklar. Herkes aklını başına almalıdır. Sabrımız tükenmektedir, AKP elini MHP'li belediyelerden çekmelidir. Yoksa o eli kırmasını biz çok iyi biliriz. Yoksullukla ve gelir adaletsizliğindeki dengesizlikle boğuşan ülkemizde zenginleşen belediyeler olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Ne var ki sıkıntı ve sorunların alabildiğince arttığı ortamda belediyecilik daha da önem kazanmakta. Niksar'ın neresinde ümit bekleyen varsa hemen onun yanında olacağız. Birlikteliğimize kem gözle bakanların hep beraber alnını karışlayacağız. Vatanımıza yan gözle bakanın nefesini hep birlikte keseceğiz. Ayrımcılara inat, bölücülere inat, terörle müzakere yapanlara inat hep birlikte Türk milletini koruyacağız ve yükseklere çıkaracağız. Bunun için belediye yöneticilerinden memnuniyeti çok önemsiyorum. Halkımızın problemlerine el uzatılmasını çok önemli görüyorum. Vatanımızın önünü aydınlatacak ışık demetine buradan katkı olmasını diliyorum ve bekliyorum.'' Ülkenin geride kalan yıllarının heba olduğunu iddia eden Bahçeli, ''Türkiye karanlık senaryolar, ekonomik sıkıntılar ve cepheleşmelerle vakit kaybetmiştir. Bugün A'dan Z'ye her şey kötüye gitmekte ve siyasi iktidardaki becerisizlik ve acziyet her fırsatta kendini göstermektedir. Sözde demokrasiyle gerileyen bir ülke haline gelmiştir'' diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bir ülke düşününüz ki, sınavlarında yolsuzluk ve kopya iddiaları olsun. Vatandaşı aç ve yarından endişe etsin. İşsizlik ve yoksulluk yalan ve sahte rakamlarla bastırılıyor olsun. Milyonlarca gencin hayalleri harap olsun. Atanamayan öğretmenlerin çilesi dayanılamaz hale gelsin. Bir ülke hayal edin ki askerine kurşun sıkanlar barış ve demokrasi havarisi kesilsin. Polisine mayın döşeyenler özgürlük savaşçısı olarak lanse edilsin. Her gün şehitleri toprağa verilsin. Şehitlerine sahip çıkanlar tahrikçi olarak azarlansın. Şehit kanı dökenler sözde tahrike direnenler olarak alkışlansın. Vatanını bölmek isteyenlerle görüşmeler yapılsın. Aralarında dost meclisi kurulsun. Millet ve millet sevgisinden bahsedenler suçlansın. Tarihe hakaret edenler el üstünde tutulsun. Bir ülke farz edin ki Mehmetçiği darbeci diyerek köşeye sıkıştırılsın. Teröristler serbest kalırken terörle mücadele edenler özgürlüklerinden olsun. Haksızlık, vicdansızlık, hukuksuzluk ve acımasızlık kural olsun.'' Törenin ardından ilçedeki Ayvaz Su Fabrikası'nı ve Melik Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Bahçeli, tarihi Niksar Kalesi'ni de gezdi.