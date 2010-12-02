-"HAYDARPAŞA" YARALARINI SARIYOR ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - TCDD Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın nedeniyle oluşan hasarın giderilmesine yönelik çalışmalarına son sürat devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Pazar günü meydana gelen yangından etkilenen tarihi gardaki demiryolu teknik ekipmanının eski haline getirilmesi sağlandı. Haydarpaşa Garı'nda bulunan, İstanbul-Arifiye arasındaki tüm demiryolu hatlarında tren trafiğinin kontrol edildiği Trafik Kontrol Merkezi'ndeki bazı cihazlar yangının söndürülmesi sırasında tuzlu ve basınçlı suyla ıslanarak zarar gördü. Bu durum buradan ana hat tren seferlerinin yapılmasına da engel oldu. Aynı zamanda çelik rayların elektrifikasyon sisteminin yönetildiği kumandadaki bir kısım ekipman ile İstanbul'da TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı bine yakın personelin iletişim kurduğu telefon santrali de yangın ve yangın söndürme çalışmaları sırasında arızalandı. Buna göre yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede harekete geçti. Özellikle İstanbul ve çevresindeki demiryolu teknik altyapısının bulunduğu tarihi Gar'daki onarım çalışmaları hızlandırılarak, sözü edilen sistemlerdeki arızalı ekipmanlar değiştirildi ve sistemlerin eski haline getirilmeleri sağlandı. Haydarpaşa Garı'ndaki teknik ekipmanda artık herhangi bir sıkıntı bulunmazken, çatıda yangın nedeniyle oluşan hasarın güvenlik sorunu yaratabileceği endişesiyle tarihi yapıya yolcu alınmıyor. Yolcular, Söğütlü Çeşme İstasyonu'ndan kabul ediliyor. Tarihi yapının, TCDD Genel Müdürlüğü için bir ''sembol'' olduğunu ifade eden yetkililer, yaklaşık üçte biri yanan çatının, zarar gören kısımlarının temizlenmesinin ardından eski durumuna uygun şekilde onarılacağını kaydetti. Haydarpaşa Garı'nın çatısında delil toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından temizleme çalışmalarına başlanırken, tarihi bina, çatı emniyete alındıktan sonra yolcu girişine açılacak.