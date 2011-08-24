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Yaşam

"Hayalet Sürücü 2"nin ilk fragmanı yayınlandı NEVŞEHİR (A.A)

24 Ağustos 2011 15:46

-"Hayalet Sürücü 2"nin ilk fragmanı yayınlandı NEVŞEHİR (A.A) - 24.08.2011 - Oscarlı aktör Nicolas Cage'in başrolde oynadığı ve final sahneleri Türkiye'de çekilen ''Hayalet Sürücü 2'' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Devam filmi olan ve final sahneleri Türkiye'nin peri bacaları ile ünlü merkezi Kapadokya'da ve Denizli'de çekilen Nicolas Cage, Christopher Lambert, Idris Elba, Violante Placido, Ciaran Hinds, Johnny Whitworth, Fergus Riordan'ın rol aldığı ''Hayalet Sürücü 2'' filminin 1 dakika 39 saniyelik ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Ocak ayında final sahneleri Nevşehir'de Avanos ilçesi ile Göreme bölgesinde, Denizli'de ise Pamukkale Antik Tiyatrosunda çekilen ''Hayalet Sürücü 2'' filminin ilk fragmanında, Kapadokya bölgesinin simgesi olan peri bacalarının ve Denizli Antik Tiyatrosundan sahnelerin ağırlıklı olarak yer aldığı görüldü. ''Şeytanla anlaşma yapıp, kötülerin acımasız cezalandırıcısı olan Johnny Blaze'in hikayesi''ni anlatan film, bu sefer daha karanlık ve aksiyon sahneleriyle doluyken, görsel efektleriyle de dikkati çekiyor.

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