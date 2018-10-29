"Hava ulaşımı bir yaşam tarzına dönüştü"

İSTANBUL, (DHA)- HAVA ulaşımının bir yaşam tarzına dönüştüğünün altını çizen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri ve Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdal Dursun, \"Küresel ekonominin ülkemize yönlendirilmesi sürecinde havacılık sektörü ve bu alanda sunulacak eğitim faaliyetleri önemli bir argüman olarak kullanılabilir” dedi.

Gelişen ve büyüyen bir sektör olan havacılık üzerine değerlendirmelerde bulunan Dr. Erdal Dursun, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılına ait verilerinin, Türkiye’nin havacılık alanında şahlandığının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Türk hava sahası üzerinde kısalan rotaların bölgesel havacılık hacmini olumlu yönde etkilediğini anlatan Dr. Erdal Dursun, \"Avrupa kesiminin önemli bir kavşak noktası konumuna gelen Türkiye, İstanbul Yeni Havalimanı ile bölgesindeki en önemli güç haline dönüşecek. Özellikle aktarmalı dış hat uçuşlarında yabancı turistleri taşıyan uçakların, Türkiye’ye teker koyması ve bağlantılı uçuşa transfer süresince havalimanı bünyesinde geçirecekleri zaman dilimi yerli müteşebbisler için yeni bir pazar oluşturacak\" diye konuştu.

“EĞİTİM KURUMLARI BÖLGESEL CAZİBEYİ TETİKLEDİ”

Arap ülkelerinde havacılık eğitimi almak isteyenler için de Türkiye\'nin bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü anlatan Dr. Dursun, \"Özellikle pilotaj eğitimi almak isteyen adayların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Uçuş Okullarında tamamladıkları programı Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) düzenlemeleri kapsamındaki karşılıklı tanıma ve denklik süreçlerine tabi şekilde kullanmaları mümkün. Özellikle dövizdeki sert yükseliş sonrası İngiltere ve Almanya bölgesine gönderilen öğrenci adaylarının gündelik yaşam ve barınma ihtiyaçlarının güçleşmesi, ülke içerisinde faaliyet gösteren kurumların tercih edilebilirliğini daha da arttırdı\" dedi.

“YÜKSEKÖĞRETİM ALANI GÜÇLENDİ”

Türk yükseköğretim sistemi içerisinde Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor Bakımı lisans bölümleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ön lisans programlarının cazibesinin arttığına dikkat çeken Dursun şunları söyledi:

\"Ülke genelinde havacılığa verilen önem ve havacılığın milli yatırım stratejileri içerisindeki yükselen yeri, üniversite adaylarının kariyer planlarını ulaştırma, havacılık ve lojistik alanlarına kaydırdı. Özellikle İstanbul Yeni Havalimanı, kalifiye ve diplomalı meslek mensupları için önemli bir fırsat kapısına dönüşüyor. Sivil havacılık işletmelerinin İstanbul Yeni Havalimanında yaptıkları geniş kapsamlı yatırımlar doğrultusunda süreçlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yetkin insan kaynağına olan ihtiyaçları daha da hissedilir hale geldi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak ön lisans düzeyinde sürdürdüğümüz havacılık eğitim programlarımızı, lisans ve yüksek lisans seviyesine de taşıyacağız.”

“SEKTÖRDEKİ BOŞLUĞU DOLDURACAĞIZ”

İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak bu alanda eğitimler vereceklerini söyleyen Dursun, \"Bu konuda ilgili tarafların müşterek çalışmasıyla yepyeni bir teşkilat ihdas edilmesi girişimlerimizi başlatacağız. Gelin siz de bu oluşumun içerisindeki yerinizi alın; havacılığa ilişkin çizeceğimiz vizyonun bir parçası olun. Böylelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu için öngörü çalışmaları yapılması ve karar desteği sağlanması işten bile değil\" dedi.