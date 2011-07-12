-"HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI" İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Fantastik olay örgüsüyle sinemaseverlerin ilgisini çeken serinin son filmi''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları''nın ikinci bölümü, yarın vizyona girecek. David Yates'in yönettiği, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın başrollerini oynadığı, 2 ve 3 boyutlu olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak film, macera ve aksiyon sahneleriyle tüm dünya ile birlikte Türk izleyicilerle buluşacak. Büyücüler arasındaki iyi ve kötünün mücadelesinin topyekün bir savaşa dönüştüğü filmde, Lord Voldemort ile Harry Potter nihai hesaplaşmaya gittikçe yaklaşıyor. Harry Potter film serisi, Harry Potter'in 10 yıl önce ''Sen bir büyücüsün, Harry'' sesini duymasıyla başladı. Warner Bros film şirketinden yapılan açıklamada, yapımcı David Heyman, ilk filme başladıklarında izleyicilerin ilgisini bu kadar çekebileceklerini tahmin edemediğini belirterek, bu filmin en çılgın rüyalarının bile ötesine geçtiğini ve geriye dönüp baktığında çok büyük bir gurur duyduğunu kaydetti. Yazar ve yapımcı J.K Rowling de Harry'nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda çok net fikirlerinin bulunduğunu ifade ederek, 7 kitabın 6'sını senaryoya uyarlayan Steve Kolves'in paha biçilemez bir çalışma arkadaşı olduğunu anlattı. Filmde,''Harry Potter'' karakterini canlandıran Daniel Radcliffe, herkes gibi Harry'nin de yıllar içinde çok değiştiğini belirterek, bir oyuncu olarak her filmi, yeni bir şey yapabilme ve farklı türde beceriler geliştirme fırsatı gibi gördüğünü bildirdi. Rupert Grint de hayatının çoğunun ''Ron Weasley'' karakteri olmakla geçtiğini ifade ederek, ''Weasley, oldukça kolay korkabilen bir çocuk olarak filme başladı. Onun cesur ve özellikle de tehlikeli yerlere girdikleri son filmde pratik zekalı bir çocuğa dönüşmesi beni çok memnun etti'' dedi. ''Hermione Granger'' karakterini canlandıran Emma Watson da oynadığı karakteri, genç kızların örnek alabileceğini kaydederek, Hermione'nin, zeki, cesur ve sadık bir arkadaş olduğunu bildirdi.