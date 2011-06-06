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"HARP OKULU'NDA İPE ASMAZSAM ŞEREFSİZİM" İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 17:20

-"HARP OKULU'NDA İPE ASMAZSAM ŞEREFSİZİM" İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu, internete düşen bir ses kaydında kendisine hakaret edildiği ve tehdide uğradığı gerekçesiyle sesin sahibi olduğu iddia edilen Binbaşı Nedim Ersan hakkında suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Baransu, suç duyurusuyla ilgili hazırladığı bir sayfalık dilekçeyi, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Baransu'nun dilekçesini, ''Ergenekon'' soruşturmasını da yürüten cumhuriyet savcılarından Cihan Kansız işleme koydu. Dilekçesinde, Binbaşı Nedim Ersan'ın kendisi hakkında bir çok açıklamada bulunduğu ve bu açıklamaların ses kaydının alınarak basın yoluyla kamuoyuna yayıldığını belirten Baransu, Ersan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, hakaret içerikli cümlelerine yanı sıra, ''Onu al, ondan sonra yemin ediyorum, Harp Okulunun o meydanında ipe asmazsam şerefsizim. Bulup bak ibreti alem olsun diye böyle bir ceza vermek lazım, bunun başka bir yolu yok'' şeklinde ifadelerle ölümle tehdit edildiğini dile getirdi. ''Binbaşı Nedim Ersan'ın söz konusu ifadeleri görevi sırasında söylemiş olması, bu söylemleri söylerken askeriyede mevcut konumunu ön plana çıkarması, ayrıca görevi ihmal sebebiyle suç işlediğini de göstermektedir'' ifadesi bulunan dilekçesinde Baransu, halen görevini ifa eden ve hakkında herhangi bir soruşturma işlemi yapılmayan Ersan ile soruşturma kapsamında görevi ihmal sebebiyle mensubu olduğu kurum ve kuruluşlarda görevli üstleri hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

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