-"Halo"nun hayati tehlikesi sürüyor İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 5 gündür tedavisi süren tiyatro sanatçısı, yazar, yönetmen Sönmez Atasoy'un, nörolojik ve beyin tomografisi bulgularının, ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Atasoy'un kızı oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yaptığı yazılı açıklamada, geçirdiği ani ve ağır kalp krizi sonucunda babasının kalbinin yapılan geri döndürme çabalarıyla tekrar çalışmaya başladığını belirtti. Bu süre zarfında babası Sönmez Atasoy'un beyninin oksijensiz kaldığını ifade eden Fadik Sevin Atasoy, daha önceden de mevcut olan akciğer sorunları, kandaki oksijen miktarının düşük olmasının, beynindeki oksijensiz kalma sürecini olumsuz etkilediğini bildirdi. Acilen yapılan kalp anjiyosu ile kalp krizine neden olan damarların açıldığını, bunu takiben, kalp fonksiyonlarının düzene girdiğini fakat beyin fonksiyonlarının etkisini kaybetmeye başlaması sebebiyle, babasının solunum cihazına bağlandığını anlatan Atasoy, şunları kaydetti: ''Babam Sönmez Atasoy, dün itibariyle nöroloji yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Nörolojik ve beyin tomografisi bulguları, ciddiyetini korumaktadır. Solunum fonksiyonları zayıflamış, çoklu organ yetersizliği yaşanmaktadır. Hayati tehlikesi devam etmektedir.'' ''Sakarya Fırat'' dizisinin çekimleri için Isparta'da bulunan Sönmez Atasoy, 8 Aralık akşamı çekimlere ara verildiği sırada göğüs ağrısı şikayetiyle SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği gerekçesiyle de SDÜ Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezinde tedavi altına alınmıştı. Atasoy, beyin fonksiyonlarının yanıt vermemesi nedeniyle de dün SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti.