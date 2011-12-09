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Yaşam

"Halo Dayı" kalp krizi geçirdi ISPARTA (A.A)

09 Aralık 2011 01:40

-"Halo Dayı" kalp krizi geçirdi ISPARTA (A.A) - 08.12.2011 - Kurtlar Vadisi adlı televizyon dizisinde ''Halo Dayı'' karakterini canlandıran ve son olarak çekimleri Isparta'da sürdürülen Sakarya Fırat adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Sönmez Atasoy, kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Fırat dizisinin çekimleri için Isparta'da bulunan Sönmez Atasoy, çekimlere ara verildiği sırada göğüs ağrısı hissetti. Bunun üzerine, çekim ekibi tarafından setteki bir araçla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Sönmez, buradan SDÜ Tıp Fakültesi Şevket Demirel Kalp Merkezi'ne sevk edildi. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğrul Sezer, hastanelerine getirilen Sönmez Atasoy'a acil servisteki ilk muayenesinde kriz teşhisi konulduğunu ve hastanelerine bağlı Şevket Demirel Kalp Merkezi'ne nakledilerek burada tedavisinin sürdürüldüğünü bildirdi. Başhekim Sezer, Atasoy'a merkezde anjiyo yapıldığını da sözlerine ekledi.

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