-"Halo Dayı" alkışlarla Ankara'ya uğurlandı ISPARTA (A.A) - 15.12.2011 - Isparta'da geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kurtlar Vadisi dizisinin ''Halo dayı'' karakterini canlandıran oyuncu Sönmez Atasoy'un cenazesi alkışlarla Ankara'ya uğurlandı. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 00.15'te hayatını kaybeden Atasoy için hastane binası önünde tören düzenlendi. Isparta Valisi Memduh Oğuz, törende yaptığı konuşmada, merhum sanatçının tüm Türk halkı tarafından sevilen bir insan olduğunu belirtti. Bir insanın genel sevgiyi kazanmasının zor olduğunu ifade eden Oğuz, Atasoy'un böyle bir sevgiye ulaştığını kaydetti. Oğuz, ''Eğer bir toplumun tamamı bu kadar seviyorsa, o kişi güzel insandır. Biz böyle güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'' dedi. Sönmez Atasoy'un Isparta'da varlığının kendileri için bir şeref olduğunu ifade eden Oğuz, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diledi. Atasoy'u Ispartalı olarak gördüklerini söyleyen Oğuz, ''Isparta'nın güzel misafirine sonsuzluk yolunda Allah'tan rahmet diliyorum'' diye konuştu. ''Sakarya Fırat'' dizisinin Koordinatörü Berna Demiratan da tören sonrası katılanlara teşekkür etti. Cenaze törenine ''Sakarya Fırat'' dizisinde oynayan oyuncular ile Sönmez Atasoy'un hayranları katıldı. Tören sonrası dizi ekibi ve hayranları Atasoy'u alkışlarla uğurladı. Atasoy'un cenazesi Isparta Belediyesine ait araçla Afyonkarahisar'a yola çıkarıldı. Buradan Ankara'ya götürülecek olan cenazenin yarın öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.