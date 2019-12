-"HALK OYLAMASINI SABOTE EDENLERE ACIMASIZCA DAVRANILACAK" VAN (A.A) - 10.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Halk oylaması ortamını sabote etmek, provoke etmek veya vatandaşlara baskı kurmak isteyenlere çok acımasızca ve müsamahasızca davranılacaktır'' dedi. Van'a gelen İçişleri Bakanı Atalay, Van ve Hakkari valileri, il jandarma komutanları ve emniyet müdürleriyle ''Halk Oylaması Güvenliği'' toplantısı yaptı. Valilik salonunda yapılan toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve bakanlık yetkilileri ile bölgede çalışma yapmak üzere Van'a geldiklerini, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında yapılan hazırlıkları gözden geçireceklerini söyledi. Sabah kentteki kanaat önderleri ile yaptığı görüşmenin ardından hem kamu hem de özel sivil toplum örgütü yöneticileri ile birlikte olacağını ifade eden Bakan Atalay, halk oylaması çalışmasını yürütürken, aynı zamanda iç güvenlikten sorumlu bakanlık olarak da il yöneticileriyle halk oylamasının güvenliği konusunda çalışma yaptıklarını belirtti. Halk oylamasının siyasi partilerin seçimi olmadığını, ancak kampanyayı ağırlıklı olarak siyasi partilerin yürüttüğünü anlatan Bakan Atalay, şöyle konuştu: ''Kampanyayı ağırlıklı olarak siyasi partiler yürütse de bu bir seçim değil. Aslında kampanyada herkes taraf olabilir. Sivil toplum kuruluşları da kampanyaya katılabilir. Bu biraz daha farklı bir şey. Tabii bakanlık olarak bizim görevimiz, bu süreçte gerek halk oylaması öncesi kampanyalar sürecinde, gerek halk oylaması günü ve gerekse sonrasında bu ortamın huzur ve güvenlik içinde geçmesini sağlamaktır. Bu yönde bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Yani ülkemizin her köşesinde bu halk oylamasının bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesini arzu ediyoruz. İşin aslı da budur. Yani halk oylamaları bu şekildedir. Gerçi halk oylaması uygulaması geleneğimizde çok yaygın değil. Yapacağımız halk oylaması, Türkiye'de 6. halk oylamasıdır. Bundan önce sadece 5 defa halk oylaması olmuş. Meclis, uzun bir çalışmayla ve çok renkli tartışmalarla bunu kabul etti. Şu anda söz milletin. Millet kararını verecektir. Bizim buradaki dileğimiz, vatandaşlarımızın hakkına sahip çıkması, mutlaka sandığa giderek oyunu kullanması ve bu anayasa paketinin içeriğinde 'ne var' diye iyice bir araştırıp öğrenmesidir. Bizim bir çabamız da esasen anayasa paketinin içeriğini anlatmak. Vatandaşımızı bu konuda doğru şekilde bilgilendirmek.'' -''VATANDAŞIMIZIN HİÇBİR ŞEYDEN ŞÜPHESİ OLMASIN''- Halk oylamasında, kent ve köylerde yaşayan vatandaşların gönül rahatlığıyla güvenli şekilde oyunu kullanabileceğini dile getiren Bakan Atalay, şunları kaydetti: ''Vatandaşlarımızın hiçbir şeyden şüphesi olmasın. Hiç kimse vatandaşlarımızın sandığa gitmesini engelleyici bir tutum içine asla giremeyecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Oy kullanma mahallerinde hiç kimse vatandaşımıza müdahale edemeyecek. Baskı yapamayacak, o konuda her türlü tedbiri alıyoruz. Resmi ve sivil güvenlik görevlilerimiz her yerde faal olacak. Zaten biz şu anda bütün kaymakamlarımızın, valilerimizin, güvenlik yöneticilerimizin izinlerini kaldırdık. Bu manada çalışmamız sürüyor. Kampanya süresince de herkes söyleyeceğini rahatça söylesin. Hiç kimseye engel olunamaz. Ama hiç kimse bir diğerinin söylediğine engel olmasın, bir diğerinin mitingini rahatsız etmesin, bir diğerinin programını sabote etmesin. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Her partimiz gider rahatça mitingini yapar. Vatandaşa mesajını verir. Bunların güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Yani bütün çabamız, vatandaşın iradesinin sandığa yansımasını sağlamaktır. Ülkemizin, vatandaşlarımızın geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda, vatandaşlarımız hür iradesiyle özgürce kendi kararını versin ve tercihini de o şekilde yapsın. Ama vatandaşı bilgilendirmek ve anaysa değişikliği ile ilgili daha fazla açıklama yapmak, o konuda tereddütlerini gidermek, sorularının cevabını vermek kampanyanın görevidir.'' -''NÖBETÇİ PERSONEL SAYISI ARTIRILACAK''- Bakan Atalay, vatandaşların tercihini engellemek amacıyla korku ve baskı ortamı oluşturmak isteyenlere karşı güvenlik birimlerince gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek, şöyle devam etti: ''Siyasi parti genel başkanları ve yöneticilerinin katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerin alınması için gerekli tedbirler dikkat ve titizlikle planlanacak ve uygulanacaktır. Referandumu izlemek üzere ülkemize gelecek yabancı temsilcilere gerekli kolaylık gösterilecektir. Tabii bu sene halk oylamasının bir özelliği var. Hemen bayramdan sonra, 12 Eylül olması dolayısıyla halk oylaması günü bayramla birleşiyor. Vatandaşlarımızın bayram için ziyaretlere şehir dışına gidip gelmeleri vesaire gibi daha fazla trafik hareketliliği, nüfus hareketi olacağını da düşünüyoruz. Bu manada olanca tedbirleri buna göre de alıyoruz. Yine ekiplerimiz, bu şekilde çalışıyor. Özellikle trafik akışında bir sorun olmaması için çalışıyoruz. Hastane, itfaiye, elektrik dağıtım kurumları, haberleşme hizmetleri veren kurumlar gibi öncelik arz eden yerlerde de çalışan nöbetçi personel sayısı artırılacaktır. Belediyelerden de gerektiğinde bu konuda destek istenecektir. Onlara da ilgili kararlarımız tebliğ edilecek.'' -''BÜTÜN ÇABAMIZ, VATANDAŞIN OYUNU SANDIĞA YANSITMASI''- Halk oylaması süreci başladığı andan itibaren güvenlik tedbirlerinin yanı sıra istihbarat faaliyetlerinin de ağırlıklı şekilde yürütüleceğine dikkati çeken Bakan Atalay, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bu konuda halk oylaması ortamını sabote etmek, provoke etmek veya vatandaşlara baskı kurmak isteyenlere çok acımasızca ve müsamahasızca davranılacaktır. Onu da ifade etmek istiyorum. Daha öncede ifade ettiğim gibi bütün çabamız, niyetimiz, vatandaşın oyunu, iradesini sandığa yansıtması ve o vatandaşın kendi anayasasını oylamasıdır. Onun için vatandaş bayram havasında bunu tatsın. Bunlar demokrasinin çok güzel örnekleridir. Biz bunu yaşatalım. Vatandaşımız da bunun lezzetini alsın ve 'Anayasanın bu maddesini kendi oyumla, ben değiştirdim' diyebilsin. Biz bu lezzet ortamını sağlamaya çalışacağız.'' Bakan Atalay'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Güngör Alim Tuna'nın yanı sıra Van Valisi Münir Karaloğlu, Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sami Balcı, Van İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Veli Turan, Hakkari Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Van Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı katıldı.