T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Haksız" zamlar "Aldatıcı Ticari Uygulamalar" kapsamında

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde "Aldatıcı Ticari Uygulamalar" kapsamına alındı

31 Ağustos 2018 14:55

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde \"Aldatıcı Ticari Uygulamalar\" kapsamına alındı.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısın da yer alan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden \"etkilenmemesine rağmen\" bu durumlardan \"etkileniyormuş gibi\" hareket ederek zam yapma, yönetmeliğin \"Aldatıcı Ticari Uygulamalar\" bölümüne bent olarak eklendi.
Yönetmeliğe \"19. Madde\" olarak eklenen bent şöyle düzenlendi:
\"19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHATüketiciyeTicari Uygulamalar"Resmi GazeteTicaret BakanlığıYönetmeliğeMadde"Girdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24