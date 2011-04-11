-"HAKKARİ'DEN 3 VEKİL ALMAZSAK KAYBETMİŞ SAYACAĞIZ" HAKKARİ (A.A) - 11.04.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partideki görevinden istifa ederek, Hakkari'den bağımsız aday oldu. BDP'nin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde, Hakkari'de destekleyeceği bağımsız adaylar, Selahattin Demirtaş ile Esat Canan ve Adil Kurt, Hakkari'ye geldi. Kalabalık bir grup tarafından kent girişinde karşılanan ve araç konvoyu eşliğinde BDP il binası önüne gelen Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'den aday olduğunu hatırlatarak, ''Biz Başbakanın, 'Biz Türkiye'nin her yerinde milletvekili çıkarıyoruz' diyerek övündüğü rekorunu, Hakkari'de bitireceğiz, 3-0 yapacağız. Buradan açık belirtiyorum. Hakkari'den 3 vekil alamazsak, biz kendimizi kaybetmiş sayacağız. Ben kendimi kaybetmiş sayacağım. Bu nedenle bizim için başarı 3-0'dır'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a öneride bulunmak istediğini ifade eden Demirtaş, ''Gelsin Hakkari'den aday olsun. Bizim de 3 adayımız var, AKP'nin de'' dedi. Yağışlı havada yapılan konuşma sırasında, kalabalıktan 1 kişi baygınlık geçirdi. Konuşmanın ardından Demirtaş ve diğer adaylar, İl Seçim Kuruluna giderek adaylık başvurusunda bulundu. -AHMET TÜRK, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI 12 Haziran'da yapılacak seçimde bağımsız milletvekili adayı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk de adaylık başvurusunu yaptı. BDP'nin destekleyeceği Süryani asıllı Erol Dora ile Mardin İl Seçim Kuruluna gelen Ahmet Türk, başvurudan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentoyu sorunların çözüm yeri olarak gördüklerini belirtti. Türk, şunları söyledi: ''Bizler de halkımızın özgürlük mücadelesine katkı sunmak için milletvekili adayı olarak başvuru yaptık. Halkımızın taleplerini iletmek için buradayız. Alacağımız sonuç, Kürt halkının sesi olarak yansıyacak. Bu nedenle bu seçimi halkımızın iradesinin ortaya çıkmasında önemli bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Diyarbakır'da bütün zorluklara rağmen bağımsız 6 adayı parlamentoya gönderebilirsek ki göndereceğiz; bunun anlamı çok büyük olacak. Devletin bütün inkarcı politikasına karşı bağımsız adaylar ile Diyarbakır'dan çoğunluğu elde etmek; dünyaya, Türkiye'ye ve halkımıza önemli bir mesaj olacak. Bugün Kürt sorunun çözümü isteyen demokrasi güçlerini yanımızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de Türkler gibi büyük acılar çekmiş, Süryaniler, Ermeniler ve farklı kimlilikler ile demokrasi mücadelesini vermek bizim için önemlidir. Biz bunu başardık. Halkımız bu başarıyı taçlandıracaktır.'' Bir gazetecinin Mardin'den ''Kürt ve Süryani aday gösterdiniz, neden Arap aday göstermediniz?'' sorusunu yanıtlayan Türk, ''Biz belediye seçimlerinde bile Mardin'de bir Arap kardeşimizi göstermek istedik ve bu konuda büyük çaba gösterdik. Ama arkadaşlarımız o dönemde bize aday vermediler. Bu dönemde de bütün ısrarlarıma rağmen bize bir talep gelmedi'' dedi. Erol Dora da Süryanilerin bölgenin en eski yerli halklarından birisi olduğunu belirterek, ''Ülkenin demokratikleşmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve Türkiye'deki etnik gurupların sorunlarının çözümünde biz de aracı olmalıyız. Bu nedenle böyle bir müracaat yapmış bulunmaktayız'' diye konuştu. -ENSARİOĞUL DİYARBAKIR'DAN BAĞIMSIZ ADAY OLDU Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adaylığı için başvuru yaptı. Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçiminde bağımsız milletvekili adaylığı için seçim kuruluna başvurduğunu söyledi. Diyarbakır'da, BDP ve AK Parti adaylarının birbirlerine benzer kişilerden oluştuğunu, bunların da seçimden sonra kavgaya tutuşacaklarını ileri süren Ensarioğlu, ''Kavgayla sorunlar çözülmez. Televizyondaki programlarda birbirleriyle kavga edip, halkın sorunlarını çözmeyecekler. Halkın sorunlarının çözümü için üçüncü bir kapının açılması için bağımız adaylık başvurusunda bulundum. Yıllarca bakanlık yaptım, bölgenin ve halkın sorunlarını yakından biliyorum'' diye konuştu. Bu arada Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu da bir süre önce başkanlıktan istifa ederek, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.