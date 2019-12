-"HAK VE EŞİT FIRSAT İLKELERİ AYAKLAR ALTINDA" ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, milletvekili genel seçimlerinde, ''demokrasi, hak ve eşit fırsat ilkelerinin ayaklar altına alındığını'' öne sürdü. Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, ''AKP'nin seçim kampanyaları, kullandıkları orantısız imkan ve kaynaklarla kamuoyunu tam bir kıskaca aldığını; basın yayın ve şehirlerin duvarlarının adeta işgal edildiğini'' savundu. Zeybek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Demokrasi, hak ve eşit fırsat ilkelerinin ayaklar altına alındığı bir seçim oldu. Devletten aldıkları büyük mali kaynakları kullanan AKP, CHP ve MHP ile en ziyade himayeye mazhar parti durumundaki BDP'den başka parti yokmuş gibi davranan kamuoyu oluşturucuları ise demokratik yarışı iyice zorlaştırmıştır. Bütün bu zor şartlara karşılık partimiz yine de engelleri aşmış ve halk kitlelerine ulaşmayı ilgi ve sevgi odağı olmayı başarmıştır. Ancak gerginleştirilen siyasi çalışma ortamı ve 'barajı aşamaz' söyleminin etkisi, Demokrat Partiye yönelen ilginin oy vermek çizgisine gelmesinin önünde başlıca engel olmuştur. Halkımızın bu yüce ilgisinin, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde oy haline gelmesini sağlamak için çalışmalarımızı bugünden başlatıyoruz. Bu şerli ortamdan hayırlar çıkacağını umarak, yine de seçimlerin sonucunun hayırlar getirmesini diliyorum.'' -HAS PARTİ GENEL BAŞKANI KURTULMUŞ HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise partisinin genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin tüm millet için ve Türkiye'nin geleceği için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kurtulmuş, seçimden galip ve oylarını artırarak çıkan başta AK Parti ve CHP olmak üzere, parlamentoya giren bütün partileri, milletvekili adaylarını tebrik ettiğini kaydetti. Yeni parlamentoda ciddi bir diyalog zemininin oluşması, işlerin istişare ile uzlaşarak yapılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, parlamentoya da başarılar diledi. Kurtulmuş, HAS Parti olarak kendilerinin de Türkiye'nin ileri demokrasiye geçmesi, siyasi ve hukuki reform süreçlerini gerçekleştirmesi ile ilgili fikirlerini parlamento dışından seslendirmeye devam edeceklerini söyledi. Bu seçim kampanyasının birçok bakımdan önemli özelliklere sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şimdiye kadar ki seçim kampanyaları içerisinde en fazla asimetrik özellik taşıyan kampanyanın bu kampanya olduğunu ileri sürdü. Kurtulmuş, ''İktidar partisi ve özellikle ellerinde çok büyük kaynaklar bulunduran partiler maalesef son derece müsrif, son derece gösterişli kampanyayla eşit olmayan bir yarışın tarafları oldular'' dedi. Kurtulmuş, ''konusuz'' olarak nitelendirdiği seçim kampanyalarının Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir derecede kutuplaşma ve gerilimlere sahne olduğunu öne sürdü. Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet partisi ile medyanın yönledirilmesiyle kararı baştan verilmiş bir seçimin yaşandığını söyledi. HAS Parti'nin altı aylık, çok yeni bir parti olduğunu belirten Kurtulmuş, ''Biz, çok kısa süre içerisinde hem kuruluşumuzu, hem teşkilatlanmamızı, hem de kampanyamızı eş zamanlı sürdürmeye çalışırken aslında biliyorduk ki zor bir iş başarmaya çalışıyoruz. Neredeyse imkansızı başarmaya çalışıyoruz. Ama bunu denedik. Bu parti çok kısa süre içerisinde bütün bu işleri gerçekten başarılı bir şekilde geçmiştir'' diye konuştu. -''BU PARTİ TUTMUŞTUR''- Seçim kampanyası süresince halktan ''Bu fidan tutmuştur, bu parti tutmuştur'' mesajı aldıklarını belirten Kurtulmuş, ''Biz, bu anlamda zamana ihtiyacı olan bir partiyiz. Bu zamana ihtiyacımızın olduğu da seçim sonuçları ile ortaya çıkmıştır. Bu seçim sonuçlarını değerlendireceğiz, bu süre içerisinde yaptığımız doğruları söylemeye devam edeceğiz, eksiklerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz. Zamana ihtiyacımızın olduğunu biliyorduk, bir imkansızı denemeye çalıştığımızı da biliyorduk. Elimizden bu kadar geldi, bunları anlatmaya çalıştık'' dedi. ''Yokluklar içerisinde bir kampanyayı yüzümüzün akıyla yaptık'' diyen kurtulmuş, teşkilat mensuplarına, oy verenlere teşekkür etti. Türkiye'de bugünkü şekliyle ideal bir demokrasinin olmadığını ileri süren Kurtulmuş, ''Meydanlarda sürekli kavga eden ve halkı kutuplaştıranlardan acaba hangisi, ideal bir demokrasiyi hangi enstrümanlarla kuracağını bu millete anlatmıştır?'' dedi. Kurtulmuş, ''Bu millet vesayetçi sistemin karşısında sürekli olarak oy kullanıyor. İktidar partisinin seçim meydanlarındaki en büyük kozu vesayetçi sisteme karşı görüntüsüdür. Vesayetçi sistem ortadan kaldırılmadan Türkiye'de ileri bir demokrasi seçimi yapılması mümkün değildir. Halk tercihlerine göre değil, korkularına göre oy vermeye devam ettiği sürece doğrudan doğruya halkın tercihi değil, halkın korkuları oylanmış olacaktır. AK Parti'nin önüne bu millet son bir kredi koymuştur'' diye konuştu. HAS Parti'nin yol gösterici bir parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ''Oturup, konuşup, eksiklerimiz nedir, hatalarımız nerededir, nerede yanlış yaptık bunları bulacağız'' dedi. Kurtulmuş, ''Yüzde 1'in altında oy bekliyor muydunuz?'' sorusunu, ''Aldığımız oyların oranı bir tarafa şunu çok açık bir şekilde görüyoruz. HAS Parti Türkiye'nin bütün toplumsal kesimlerinden belli oranda oy almıştır. Bu da HAS Parti'nin sentezinin tuttuğunu gösteriyor. Mühim olan bunun tutmasıydı'' diyerek yanıtladı. Kurtulmuş, ''Aldığınız bu oy oranı, Saadet Partisi ile yollarınızı ayırmanızda etkili olmuş olabilir mi?'' sorusuna ise ''O defter kapandı, bitti. O defter üzerinde konuşmuyoruz'' yanıtını verdi. Kurtulmuş, başka bir soru üzerine de kampanyanın son zamanlarında ''Sizi seviyoruz. Ama bir daha ki sefere size oy vereceğiz'' sözünün karşılarına çıktığını söyledi.