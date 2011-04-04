-"HADIM" TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 04.04.2011 - Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar getiren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve Ankara Milletvekili Aşkın Asan ile bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olanlar, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecek. Bu kişiler, mağdurun oturduğu ve çalıştığı bölgenin dışında ikamet etmekle yükümlü kılınabilecek. Suçun birden fazla işlenmesi halinde, bu kişilerin söz konusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunlu olacak. Cinsel suçlara verilen hapis cezaları artırılıyor.