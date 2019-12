-"HADIM" TEKLİFİ KOMİSYONDA TBMM (A.A) - 04.04.2011 - TBMM Adalet Komisyonu, ''Çocuk tecavüzcülerine ağır cezalar getiren'' kanun teklifini, alt komisyon metni üzerinden görüşmeye başladı. Bazı milletvekilleri görüşmelere başlamadan önce teklif ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, teklifin komisyondan geçmesi halinde, Meclis kapanmadan Genel Kurulda da görüşülerek yasalaşabileceğini söyledi. ''İlaçla tedavi uygulamasının (kimyasal kastrasyon)'' çokça tartışıldığını ve eleştirildiğini anımsatan Dedegil, ''İlaç tedavisi, bu suçu işleyen her suçlu için uygun olmayabilir. Buna sağlık kurulları ve hakim karar verecek ama bir suçlu tipi var ki ona mutlaka fayda edeceğini, etkileyeceğini ve bu anlamdaki suçluların suç işleme oranını düşüreceğine kesinlikle inanıyorum'' dedi. CHP Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, teklifin, komisyondan geçmesi halinde Genel Kurulda ele alınabileceğini ve bunu da destekleyeceklerini söyledi. Bu önemli teklifin yanısıra CHP Grubunun, kadının şiddetten korunmasıyla ilgili teklifi de olduğunu ifade eden Okay, iki teklifin de yasalaşmasını istediklerini belirtti. Okay, bir gazetecinin, Meclisin bu hafta tatile gireceğini ve zaman kalmadığını söylemesi üzerine, ''Hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarıyı çekerler, bunu ele alırız. Yetki tasarısını da 11 Nisan'dan sonra görüşürüz'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ise iki teklifin de çok önemli konuları içerdiğini kaydetti. ''Kimyasal kastrasyon'' konusunda tereddütleri olduğunu ifade eden Ersin, ''Ancak kamuoyunda bir beklenti var. Kamuoyu beklentisi ile çelişmemek için alt komisyon çalışmaları sırasında sessiz kaldık ve olumsuz oy vermedik. Kadınlara her gün aile içinde ve dışında şiddet yapılıyor. Buna ilişkin teklifimizi de görüşmeliyiz'' dedi. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da bu teklifte çok sakıncalı maddeler olduğunu iddia etti. Arıtman, ''Teklif bu şekilde geçecek olursa yüzlerce, binlerce çocuk tecavüzcüsü serbest bırakılacak. Kişinin beden ve ruh sağlığının bozulması durumunda, ceza artırımlarının ortadan kaldırılması da son derece sakıncalıdır. Taciz ve tecavüzcüleri cezaevinden çıkarma teklifidir'' dedi. -KADININ ŞİDDETTEN KORUNMASI TEKLİFLERİ ALT KOMİSYONA- Daha sonra, teklifin görüşülmesine geçildi. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, toplantıyı açtıktan sonra davet edilmeyen kişilerin toplantı salonundan ayrılmasını istedi. Kadının şiddetten korunmasıyla ilgili kanun teklifleri olduğunu belirten Ahmet İyimaya, bu tekliflerin, bugün görüşülen tekliften sonra ele alınabileceğini söyledi. Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, öncelikle bu teklifin görüşülerek komisyondan geçmesini istediklerini ifade ederek, kadının şiddetten korunması ile ilgili tekliflerin ise daha sonra ele alınabileceğini kaydetti. Müzakerelerin ardından, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin kadının şiddetten korunması, AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in de kadın ve aile bireylerinin korunması ile ilgili kanun teklifleri birleştirildi ve alt komisyona gönderildi. Daha sonra 'çocuk tecavüzcülerine ağır cezalar getiren'' kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.