-"Haber Ajansları ve Sosyal Medya Rekabeti" CENEVRE (A.A) -22.09.2011- - Avrupa Haber Ajansları Birliği-EANA, hızla gelişen ve yaygınlaşan sosyal medya alanındaki deneyimleri ve bundan sonra izleyecekleri stratejileri İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen "Haber Ajansları ve Sosyal Medya Rekabeti" konulu toplantıda ele alıyor. Anadolu Ajansını Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk ile Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı'nın temsil ettiği toplantıda sosyal medya alanında uluslararası üne sahip uzmanlar ajans yöneticilerine dünyada bu alanda yaşanan gelişmeleri aktardı. EANA üyesi ajanslardan konuşmacılar da sosyal medya alanında ajansların bugüne kadar izledikleri yaklaşımları tamamen terk ederek müşterileri ve tüketicilerle tek yönlü değil çift yönlü bir diyalog yolunu benimsemeleri gerektiğini belirtti. Konuşmalarda ajansların durağan ve tek boyutlu içeriğin ötesine geçerek tablet gibi yeni medya ortamlarında kullanıcıyı angaje edecek çok boyutlu içerik sağlamaya başlamaları gerektiği vurgulandı. Toplantıya EANA üyesi 30 Avrupa ajansından yöneticileriler katılıyor. -EANA Başkanı, üyelere AA Genel Müdürü Öztürk'ü tanıttı- Toplantının açış konuşmasını yapan EANA Başkanı ve Finlandiya Haber Ajansı Genel Müdürü Mika Pettersson, tüm üyelere Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk’ü tanıttı ve kendisine "aramıza hoş geldin" dedi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk, EANA üyesi bazı ajansların yöneticileri ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkiler ve ortak projeleri ele aldı. EANA toplantısının yarınki bölümünde birliğin genel kurulu yapılacak.