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Politika

"GÜNEY KIBRIS İLE MASAYA OTURMAYIZ" ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 19:54

-"GÜNEY KIBRIS İLE MASAYA OTURMAYIZ" ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs'ın AB dönem başkanı olmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Güney Kıbrıs'a böyle bir dönem başkanlığı vermeleri halinde biz kesinlikle kendilerini tanımıyoruz ve Güney Kıbrıs'la böyle bir masaya oturma, görüşme, böyle bir şeyi asla yapmayız'' dedi. Erdoğan, Esenboğa Havaalanında KKTC'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Güney Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığı durumunda 6 ay AB ile ilişkilerin dondurulmasından bahsettiniz. Böyle bir süreçte ilişkiler konusunda nasıl bir öngörünüz var?'' sorusu üzerine Erdoğan, bu konuda daha önce Dışişleri Bakanı'nın da açıklama yaptığını anımsatarak, ''Bu bizim hükümet olarak kesin tavrımızdır, kararlılığımızdır'' dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz tanımadığımız bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile nasıl olur da AB'de kalkıp onun Birliğe alınmasını bir kabul işareti olarak görüp, onunla masaya oturmak veya onun dönem birliğini yaşamak gibi bir şeyi kabul ederiz, böyle birşey olabilir mi? Bu teklifin bize yapılması bir defa çok yanlış bir şey. Dolayısıyla AB ne düşünür, bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmez. AB; Güney Kıbrıs Rum yönetimi'nin kabul ederken bunu düşünseydi. Onlar buzu o zaman düşünmediler. Bize karşı yanlış yaptılar, bize karşı dürüst davranmadılar. Bize karşı Kıbrıs'ta bir referandumun yapılması hususunu gündeme getirdiler. Ve kuzey Kıbrıs'ta yüzde 65 'evet' çıktığı halde Güney'de yüzde 75 'hayır' çıktığı halde kalmışlardır, hayır diyenleri ödüllendirmişlerdir.  Bütün bu ödüllendirmelerin hepsi de AB müktesebatına da terstir. Çünkü şu anda bir defa Kıbrıs'ta müstakil bir 'Kıbrıs Devleti' diye birşey yoktur. Kuzey'de kim var? Kuzey'de Türk devleti var. Rumlar sadece Güney'de var. Kimse dünyayı aldatmasın. Hele hele bizi kimse aldatmaya kalkmasın. Tamamen ortadan, şu anda hatla ayrılmış bir Kıbrıs var. kimi aldatıyorsunuz. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'a böyle bir dönem başkanlığı vermeleri halinde biz kesinlikle kendilerini tanımıyoruz ve Güney Kıbrıs'la böyle bir masaya oturma, görüşme, böyle bir şeyi asla yapmayız. Bunu bilmeleri lazım. Zaten bunu da AB'nin yetkililerinin bildiklerini zannediyorum. Olay budur...''

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