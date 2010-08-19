T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"GÜNDE 2 BARDAK SÜT İÇİN" İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2010 15:19

-"GÜNDE 2 BARDAK SÜT İÇİN" İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Ulusal Süt Konseyi, Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere gelmesi ile açlık süresinin uzadığını belirterek, vücudun ihtiyacı olan minerallerin alınması ve kalsiyum eksiliğinin yaşanmaması için günde 2 bardak süt içilmesini önerdi. Konseyden yapılan açıklamada, sağlıklı oruç tutma yolunun iftar ve sahurda tüketilen yiyecekleri itina ile seçmekten geçtiği, iftar ve sahur arasında yenen yiyeceklerin, hem vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini içermesi, hem de tok tutma özelliğine sahip olmasının önemli olduğu belirtildi. Açıklamada, ramazan ayının sıcak ve uzun günlere gelmesi ile açlık süresinin uzadığı, vücudun ihtiyacı olan minerallerin alınması ve kalsiyum eksiliğinin yaşanmaması için günde 2 bardak süt içilmesi gerektiği kaydedildi. Sahurda hem besleyici değeri, hem de tok tutma özelliği olan bir bardak sütün protein, karbonhidrat, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri içerdiği ifade edilen açıklamada, ramazan ayında sağlıklı beslenmenin temelini ambalajlı, kaliteli ve hijyenik süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24