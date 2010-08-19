-"GÜNDE 2 BARDAK SÜT İÇİN" İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Ulusal Süt Konseyi, Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere gelmesi ile açlık süresinin uzadığını belirterek, vücudun ihtiyacı olan minerallerin alınması ve kalsiyum eksiliğinin yaşanmaması için günde 2 bardak süt içilmesini önerdi. Konseyden yapılan açıklamada, sağlıklı oruç tutma yolunun iftar ve sahurda tüketilen yiyecekleri itina ile seçmekten geçtiği, iftar ve sahur arasında yenen yiyeceklerin, hem vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini içermesi, hem de tok tutma özelliğine sahip olmasının önemli olduğu belirtildi. Açıklamada, ramazan ayının sıcak ve uzun günlere gelmesi ile açlık süresinin uzadığı, vücudun ihtiyacı olan minerallerin alınması ve kalsiyum eksiliğinin yaşanmaması için günde 2 bardak süt içilmesi gerektiği kaydedildi. Sahurda hem besleyici değeri, hem de tok tutma özelliği olan bir bardak sütün protein, karbonhidrat, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri içerdiği ifade edilen açıklamada, ramazan ayında sağlıklı beslenmenin temelini ambalajlı, kaliteli ve hijyenik süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu bildirildi.