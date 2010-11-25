-"GÜÇLÜ REZERV TUTULMASI" POLİTİKASI SÜRECEK TBMM (A.A) - 25.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, güçlü rezerv tutulması politikasına devam edileceğini belirterek, ''Ortalama vade, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılacak. 10 yıldan daha uzun vadeli ihraç alternatifleri de değerlendirilecek'' dedi. Babacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2011 bütçelerine ilişkin sunumunda, borç yönetimine ilişkin bilgi verdi. Bakan Babacan, borç yönetiminin başarıyla yürütülmesinde büyük rol oynayan stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikası uygulamasının 2011 yılında da sürdürüleceğini belirtti. Bu çerçevede nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması politikasına devam edileceğini bildiren Babacan, ''Ortalama vade, piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılacak. Bu kapsamda vade uzatma hedefimize uygun olarak 10 yıldan daha uzun vadeli ihraç alternatifleri de değerlendirilecek'' dedi. Babacan, kamu borç stokunun maruz kaldığı döviz kuru ve faiz oranı risklerinin azaltılması amacı çerçevesinde de borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden sabit faizli enstrümanlarla gerçekleştirileceğini belirtti. Küresel ekonomik kriz sürecinde artarak 2009 yılında yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşen iç borç çevirme oranının 2010 yılı sonunda yüzde 90 civarında olmasının beklendiğini ifade eden Babacan, söz konusu oranın 2011 yılı için yüzde 88 olarak programlandığını söyledi. Babacan, ''Böylece özel sektör yatırımı için önemli miktarda kaynak piyasada bırakılarak, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanmaya devam edilecek'' diye konuştu. -KİT'LER- Bakan Babacan, Hazine Müsteşarlığının Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT'ler) yönelik görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verirken de 2010 yılında KİT'lere görev zararları kapsamında toplam 1 milyar 827 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Babacan, sermaye transferi olarak da 2010 yılında toplam 3 milyar 959 milyon lira aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi. 2010 yılı içerisinde KİT'ler ve iştiraklerinden 1,1 milyar lira temettü gelir elde edilmesinin beklendiğini bildiren Babacan, şu bilgileri verdi: ''Hazine Müsteşarlığının pay sahipliğini yürüttüğü kamu sermayeli bankalardan 1 milyar 38 milyon lira temettü geliri elde edilmiştir. 2011 yılında KİT'ler ve iştiraklerden 1 milyar 370 milyon lira, kamu sermayeli bankalardan ise 823 milyon lira temettü geliri elde edilmesi beklenmektedir. KİT'lerin bütçeye hasılat payı ödemesi olarak yaptığı katkının ise 2010 yılında 344 milyon lira, 2011 yılında 381 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir.'' -YATIRIM TEŞVİKLERİ- Babacan, yeni yatırım teşvik sistemi uygulamasına yönelik bilgi aktarırken de sistemin uygulamaya konulduğu 16 Temmuz 2009 tarihinden 2010 yılı Ekim ayına kadar düzenlenen teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarının 66 milyar lira olduğunu bildirdi. Babacan, bu yatırımların gerçekleşmesiyle sağlanacak ilave istihdamın 164 bin 432 kişi olduğunu belirtti. Yeni teşvik sistemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 2 bin 97'sinin Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında verildiğini anlatan Babacan, bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarının 20 milyar lira, ilave istihdamın 99 bin kişi olduğunu söyledi. Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında 29 adet teşvik belgesi düzenlendiğini dile getiren Babacan, bu belgelerde de 22 milyar lira tutarında yatırım yapılması ve 8 bin kişilik ilave istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Babacan, genel teşvik sisteminde ise 2 bin 619 adet yatırım teşvik belgesinin düzenlendiğini, bu kapsamda öngörülen sabit yatırım tutarının 24 milyar lira, ilave istihdamın 57 bin kişiyi bulduğunu belirtti.