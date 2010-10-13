-"GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ BASINDAN GEÇER" ERZURUM (A.A) - 12.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Gerek hükümetin gerekse devletin basınımıza daha destek olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü güçlü demokrasi, güçlü basından geçer'' dedi. Erzurum'da bulunan Şahin, İstasyon Caddesi üzerindeki Basın İlan Kurumu Şubesi'nin açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un üç ay sonra çok önemli bir bir organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade eden Şahin, spor tesislerini gezme imkanı bulduğunu ve uluslararası düzeyde bir stadyumun Erzurum'a kazandırılmakta olduğunu gördüğünü belirtti. Erzurum'un bundan sonra çok önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabileceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Şimdi çok güzel organizasyonlar yapabilirsiniz, çok güzel tesislerimiz olabilir, bunu gerek ülkeye gerek dünyaya duyurmadıktan sonra bu güzellikler sizin elinizde kalır, değerlendiremezsiniz. Burada böyle bir organizasyon olduğunu dünya kamuoyuna kim duyuracak? Basın, medya, hatta basın ve medya olmazsa Türkiye'de yaşayanların bile bu güzellikleri görmesi duyması mümkün değildir. O bakımdan bugün Universiad ile ilgili spor tesislerini gördüm. İnşallah başarıyla da gerçekleştiririz. Ancak basınımıza bu konuda, gerek yerel gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde basın kuruluşlarına önemli bir görev düşüyor. Çok güçlü bir basınımız var.'' Basının bu görevleri layıkıyla yapabilmesi için desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahin, ''Destek olmadan yapılamaz. Özellik yerel basının bu konudaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için Basın İlan Kurumunun gerçekten bu konuda, öteden beri yapmakta olduğu işleri, adil bir şekilde yapması ve yapmaya da devam etmesine de ihtiyacımız var'' şeklinde konuştu. -''GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ BASINDAN GEÇER'' Yerel basını resmi ilanların ayakta tuttuğuna dikkati çeken Şahin, bu nedenle resmi ilanlarla ilgili olarak Basın İlan Kurumunun yaptığı işin son derece önemli olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Siz bu konuda mutlaka kafa yoruyorsunuz. Daha da güçlü hale gelmesi, sesinin daha da çok çıkması ve vatandaşın haber alma hakkını daha iyi yerine getirebilmesi için başka yardımların, desteklerin yapılması konusunda düşünceleriniz vardır. Bu konuda gerek hükümetin gerekse devletin basınımıza daha destek olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü güçlü demokrasi, güçlü basından geçer. Bir ülkenin basını güçlüyse özgürse tarafsızsa bu ülkede demokrasi gelişir. Çünkü şeffaflık ve açıklık, hesap verebilirlik güçlü basın sayesinde daha iyi uygulanır, diye düşünüyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından basın mensuplarımızın bir sıkıntıyla karşılaşmaması gerekir.'' Bir dönem Adalet Bakanlığı yaptığını ve kendi döneminde basın çalışanlarından şiddeti ve terörü destekleyenlerin dışındakilerin çok fazla davalarla muhatap olmadığını anımsatan Şahin, ''Dönemimde Türk Ceza Yasası'nın 301. maddesini değiştirdik. Şimdi 301. maddeden dolayı, inanıyorum ki çünkü Adalet Bakanlığının iznine tabi oldu. Benim dönemimde hiçbir basın organıyla ilgili belki bir iki tane ancak şiddeti ve terörü eğer destekleyen bir tavır içerisindeyse onunla ilgili dava açılmasını herhalde yadırgamazsınız. Ama 301'den dolayı takibata uğrayan basın mensubu arkadaşım olduğu kanaatinde değilim, söylediğim istisna dışında'' diye konuştu. -''TÜRK CEZA YASASI'NIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREKİR''- Günümüzde başka nedenlerden dolayı basın mensupları hakkında bir takım davaların açıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını belirten Şahin, ''Basın mensuplarının bir tehdit ve baskı altında kalması halinde bu görevi layıkıyla yapmaları çok zor olur. O bakımdan eğer yasalarda bir sorun varsa -ki var olduğuna inanıyorum- Türk Ceza Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik gerekir. Mutlaka bunu, parlamentonun kısa sürede ele alarak, düzeltmesi gerektiği kanaatindeyim'' dedi.