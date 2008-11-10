"Goncourt" ödülü Afgan yazara

Fransa'nın en prestijli edebiyat ödülü "Goncourt"u bu yıl Afgan yazar Atiq Rahimi kazanırken, diğer önemli edebiyat ödülü "Renaudot"u ise Gineli Tierno Monenembo kazandı.



Goncourt ödül jürisi, aynı zamanda Fransız vatandaşı olan Rahimi'yi, "Syngue sabour. Pierre de patience" isimli romanıyla bu yılın en iyi romancısı seçti.



Jüri ikinci turda, sinema yönetmeni de olan Atiq Rahimi ile "La Beaute du Monde" isimli romanıyla Michel Le Bris arasında oylama yaptı. Oylamada 46 yaşındaki Rahimi 7 oy, Le Bris ise 3 oy aldı.



"Syngue sabour. Pierre de patience", 2000 yılından bu yana dört roman yazan Rahimi'nin, ilk kez Fransızca kaleme aldığı kitap.



Rahimi, ödül alan romanında dini, sosyal baskı gören bir Afgan kadınının hayat hikayesini anlatıyor.



Renaudot ödülü



Fransa'nın önde gelen diğer edebiyat ödülü "Renaudot"u ise bu yıl "Le Roi de Kahel" isimli romanıyla 61 yaşındaki Tierno Monenembo kazandı.



Gine kökenli Fransız yazar Monenembo, jüriden ikinci turda 5 oy alırken, rakibi yazar Elie Wiesel ise "Le cas Sonderberg" romanıyla 4 oy aldı.



Monenembo, 1960'lı yılların sonunda Gine'deki diktatörlük rejiminden kaçarak Fransa'ya yerleşmişti.



Yazan, ödül alan romanında, 19. yüzyıl sonunda doğu Afrika'daki sömürgeleşmeyle ilgili gelişmeleri anlatıyor.