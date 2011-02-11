-"GÖLGE ADAM" OLARAK BİLİNİYOR KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, istifa etmeyip yetkilerini devrettiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, "gölge adam" olarak bilindiği belirtildi. Uzmanlara göre, 1934 yılında, yukarı Mısır bölgesinde yer alan Qina kentinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Süleyman, yıllarca gölgede kalarak, Mısır dış siyasetinin netameli ve el yakan dosyalarını yönetti. Bu görevi yaparken kilit rol oynayan Süleyman, İsrail-Filistin ihtilafı ile ilgili dosyaları da yönetti. General üniformasını bırakıp sivil kıyafetler giyen Süleyman, hep gölgede kalarak, İsrailli yetkililerle de, Filistin Hamas örgütüyle de görüştü ve 2008 yılının sonlarında Gazze savaşının bitmesini sağladı. Süleyman, "özel görevlerin" ve "İsrail-Filistin ile ilgili stratejik dosyaların" adamı oldu. Süleyman ile birçok kez karşılaşan önemli bir Avrupa ülkesinin eski bir istihbarat şefi, AFP'ye yaptığı açıklamada, Süleyman'ın son derece açık, biçimli, kurnaz bir karaktere sahip olduğunu ifade etti. "Süleyman'a herkes saygı duyar ve inandırıcı bulur" diyen eski istihbarat şefi, "Ordudan gelen Süleyman, Cumhurbaşkanının gözleri ve kulakları gibidir ve Mısır'ın ulusal çıkarlarına son derece büyük önem verir" dedi. Mısır'da muhalif lider Muhammed El Baradei ise Amerikan haber kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, Mübarek'in yetkilerini Süleyman'a devretmekle herkesi aldattığını söyledi. "Ömer Süleyman'ın, Hüsnü Mübarek'in devamı olduğunu" vurgulayan El Baradei, "Süleyman ve Mübarek ikiz kardeş gibidir, ikisi de Mısır halkı için kabul edilemez" diye konuştu. El Baradei şunları söyledi: "Mübarek iktidarda kalma pahasına ülkeyi tehlikeye atıyor. Bir devlet başkanı için yetkisiz kalmak küçük düşürücü bir durumdur ama Mübarek cumhurbaşkanı kalmak istiyor, bu son derece şaşkınlık verici bir durum ama en büyük korkum, bu durumun Mısırlıların öfkesini daha artırması ve şiddet olaylarına yol açmasıdır." El Baradei, internetteki sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yazdığı mesajda, "Mısır'ın patlayacağı" yönünde uyarıda bulunmuş ve "ordunun ülkeyi kurtarmak için bir an önce müdahale etmesi gerektiğini" savunmuştu.