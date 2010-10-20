-"GÖKTÜRK"ÜN KRİPTOSU TÜBİTAK'TAN ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayi Müsteşarlığınca yürütülen Göktürk-1 Keşif Gözetleme Uydusunun kripto sistemlerini TÜBİTAK yapacak. Son 30 yılda geliştirdiği teknolojiyle yalnızca yurt içinde değil, NATO'nun da dahil olduğu ülke ve organizasyonlara teknoloji sağlar duruma gelen TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi(BİLGEM) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), bu projesiyle ilk kez bir uydu projesinde görev alarak, Göktürk-1 uydusunun çektiği görüntülerin istenmeyen kaynakların eline geçmemesi ve uydunun hareketlerinin izlenmemesi için özel kripto sistemlerini geliştirecek. Edinilen bilgiye göre, uydu kripto sistemlerinin iki kullanım amacı bulunuyor. Uydunun kontrol sinyalleri şifrelenmeden gönderildiğinde, bu sinyaller istenmeyen kaynaklar tarafından yeniden üretilebiliyor ve böylece uydunun sahibi olan ülke uydusunu kaybedebiliyor. Bunun önüne geçmek için uydu sinyallerinin kriptolanması gerekiyor. Göktürk-1 uydusu, bir gözetleme uydusu olacağından uydunun takibe aldığı görüntülerin başka ülke ve kuruluşlarca izlenmemesi gerekiyor. Bu nedenlerle uyduların kripto sistemlerinin milli olanaklarla geliştirilmesi büyük önem taşıyor. TÜBİTAK, yaklaşık 10 ay önce başlayan projeyi 20 ay sonra tamamlayacak. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE uzmanları, kriptoloji alanındaki uzmanlıklarını ilk kez Göktürk-1 projesinde uzaya taşıyacak.