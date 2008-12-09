"Gitmek" festival yolculuğuna devam ediyor

Türkiye'de 14 Kasım'da vizyona giren Hüseyin Karabey'in ilk uzun metrajlı filmi ''Gitmek'' dünya çapındaki gösterimlerine devam ediyor.



Londra Türk Film Festivali'nde açılış filmi olan ''Gitmek'', 11 Aralık'a kadar sürecek olan Bahama Uluslararası Film Festivali'ne katıldıktan sonra 11-18 Aralıkta düzenlenecek Dubai Film Festivali'nde ve 12-19 Aralıkta Hindistan'da gerçekleştirilecek Kerala Film Festivali'nde yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.



''Gitmek'' bu hafta içinde Hollywood Kadın Filmleri Festivali'nde de gösterilecek. Yönetmen Karabey'in ilk uzun metrajlı filminde baş rolleri paylaşan Ayça Damgacı ve Hama Ali Khan gerçek yaşamdaki rollerini oynadı.



Senaryosunu Karabey ile Ayça Damgacı'nın birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Emre Tanyıldız yaptı. Müzikleri Kemal Sahir Gürel imzası taşıyan filmde, Cengiz Bozkurt, Emrah Özdemir, Ani İpekkaya, Nesrin Cavadzade, Mahir Günşiray ve Volga Sorgu Tekinoğlu da rol aldı.

Filmin kurgusunu ünlü Fransız yönetmen Eric Rohmer'in son 20 yıldır tüm filmlerinin kurgusunu gerçekleştiren Mary Stephen yaptı.



Aşkı uğruna zorlu bir yolculuğa çıkmayı göze alan bir kadının hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:



''İstanbul'da yaşayan tiyatrocu Ayça ile Iraklı tiyatrocu Kürt kökenli Hama Ali, Türkiye'de çekilen bir filmin setinde tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Film çekimleri bittikten sonra Hama Ali Irak'a, Ayça ise İstanbul'daki rutin yaşamlarına geri döner. Irak'ta savaşın patlamasıyla iki sevgilinin birbirlerine ulaşmaları adeta mucize halini alır. Ailesiyle tiyatro çevresi ve kendisiyle mücadele eden Ayça, herkes Irak'tan kaçmaya çalışırken Hama Ali'ye ulaşmak için adeta tersine bir yolculuğa çıkar.''



Filmin çekimleri, üç ülke sınırlarında küçük bir ekiple gerçekleşti. Çekim sürecinde 6 bin kilometre yol katedildi. İstanbul'da başlayan çekimler, Diyarbakır, Mardin, Silopi, Van, İran'ın Urmiye, Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye kentlerinde yapıldı.



Festivaller ve ödüller



''Gitmek'' 37. Rotterdam Film Festivali, 27. İstanbul Film Festivali (Ayça Damgacı -En İyi Kadın Oyuncu), 6. New York Tribeca Film Festivali (Hüseyin Karabey - En İyi Yönetmen), 15. Adana Altın Koza Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu), 26. Münih Film Festivali, 54. Taormina Film Festivali, 25. Jerusalem Film Festivali (Fiprecsi Ödülü), 5. Yerevan Film Festivali (Fiprecsi Ödülü - Ekümenlik Jüri Özel Ödülü), 57. Melbourne Film Festivali, 14. Sarajevo Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu), 5. Euroassia Film Festivali, 24. Uluslararası Warsaw Film Festivali, 35. Uluslararası Ghent Film Festivali, 45. Antalya Film Festivali (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Volga Sorgu), 21. Tokyo Uluslararası Film Festivali (En İyi Asya-Ortadoğu Filmi) ve Borderlands 4Filmfestival'e (En İyi Film) katıldı.



