-"GİRİŞİMCİLERİMİZİN ÜRETMESİ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ" TBMM (A.A) - 26.01.2011 - TBMM Genel Kurulunda, kamunun vergi ve sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ''Torba Tasarı''nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor. Bölüm üzerinde CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, ''Bu tasarı tam bir ucube. Sayın Başbakan Kars'taki heykele 'ucube' diyor ama Meclis'te ucube bir yasa tasarısını görüşülmesine olanak veriyor. Bu, son derece yanlış'' dedi. ''Kıyıda köşede ne varsa hepsinin bu tasarıya koyulduğunu'' belirten Özyürek, önerilerinden çok azının tasarıda yer aldığını söyledi. Tasarının iş mevzuatını, iş yaşamını daha güvencesiz hale getirdiğini öne süren Özyürek, ''Vergi borcunu zamanında, düzenli ödeyen mükelleflere 2010 yılında ödeyecekleri vergilerden yüzde 10 indirim yapalım. Bu yönde önergemiz var'' diye konuştu. Özyürek, tasarının, borçları yeniden yapılandırma bölümünü desteklediklerini söyledi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ''Vatandaşların borcunu ödeyemez duruma gelmesinin sorumlusu, vatandaşı borç girdabının içine sokan AKP iktidarıdır'' dedi. Akçay, tasarının aynı zamanda ''ekonomik krizin teğet geçmediğini ispatladığını'' ileri sürerek, ''AKP, borcunu zamanında ödeyen vatandaşlarımızı bu tasarıyla küstürmektedir. Borcunu zamanında ödeyen vatandaşlara da telafi edici kolaylıklar sağlanmasını ve bir jest yapılmasını zorunlu görüyoruz'' diye konuştu. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, bu tasarıyla ''kayıtdışı işçiliğin yasal hale getirildiğini'' ileri sürdü. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, geniş halk kesimlerini ilgilendiren idari para cezalarının da kapsama girdiğini söyleyerek, tasarının birinci bölümündeki maddelerle ilgili bilgi verdi. MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının başlığını okumanın 7 dakika tuttuğunu belirterek, ''Bu tasarı AKP'nin ülkeyi soktuğu girdabın bir ürünü'' dedi. -VERGİLERDE ARTIŞ YOK- Birinci bölüm üzerinde soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılında makro istikrarı sağlamaya yönelik tedbirler dışında vergilerde indirim veya artış öngörmediklerini, bütçenin buna göre yapıldığını söyledi. Rekabet gücünün çok önemli bir konu olduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin son yıllarda çok hızlı şekilde Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle birçok alanda arayı kapattığını anlattı. Bazı alanlarda firmaların başka ülkeleri daha cazip bulup yatırım yapabildiklerini dile getiren Şimşek, Türkiye'de yatırımların yapılmasını sağlamak üzere çok radikal bir teşvik sistemini uygulamaya koyduklarını kaydetti. Şimşek, ''Girişimcilerimizin iş, aş üretmesi için gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz'' dedi. Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün son 8-9 yıl içerisinde azaldığını ifade eden Şimşek, ancak buna rağmen vergi yükünün yüksek olduğunu belirtti. Şimşek, tasarının bir af düzenlemesi olmadığını bildirdi. -5 DAKİKADA OKUDU- ''Temel yasa'' olarak görüşülen tasarının 1. Bölümün ilk maddesi üzerinde 3 değişiklik önergesi verildi. MHP, önergesinde tasarının tam adını da yazdı. Başkanlık Divanı Katip Üyesi Harun Tüfekçi, önergeyi yaklaşık 5 dakikada okudu. Okumanın tamamlanmasının ardından önergesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Tüfekçi'den ''helallik dilediğini'' söyledi. Şandır, ''bir garabeti'' ifade etmek için önergede bunu yazdıklarını belirterek, tasarının isminin 673 kelimeden oluştuğunu kaydetti. Şandır, ''parlamento tarihinde böyle bir garabet, yasama işini bu kadar hafife alan böyle bir düzenleme'' olamayacağını ifade etti. Tasarının kanunlaşmasıyla birçok kesimin memnun edilebileceğini dile getiren Şandır, ''Ama nimet ve külfet dengesini bozuyorsunuz. Bu düzenlemeye, ekonomik kriz sonrası ihtiyaç duyduysanız, üreticiler, tarım kesimi, çek mağdurlarının sorunlarını niye çözmüyorsunuz? Toplumsal dayanışmayı perişan ediyorsunuz. İnsanlar vergi vermeyi aptallık olarak görecek'' diye konuştu.