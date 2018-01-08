"Girişimci-yatırımcı-sanayici" üçlüsü İSO Koza’da buluştu

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - “Girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü aynı çatıda buluşturan İstanbul Sanayi Odası Koza Hızlandırma Programına bu yıl 13 girişim projesi dahil oldu. İSO Koza sayesinde girişimciler, sanayicilerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanarak üretime geçiş ve hedef pazarlara giriş sürecini hızlandırıyor.

Sanayicilere teknoloji transferi, yurtiçi-yurtdışı pazarlara erişim ve inovasyon konusunda önemli katkılar sağlayan İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.

İSO Koza’da, proje sahiplerine Sanayici Mentörlüğü, Müşteri/Tedarikçi Eşleşmeleri, Yurt Dışı Fuar Desteği, Eğitim, Danışmanlık ve Paylaşımlı Ofis gibi hizmetler sunuluyor. İSO Koza’yı başarı ile tamamlayan girişimciler, sanayi firmaları açısından hem yüksek katma değer üreten potansiyel bir tedarikçi hem de yatırım yapmak için önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendiriliyor.

Girişimciler, öncelikle sanayici mentörlerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanma şansı yakalıyor. Sanayicilerle güvene dayalı ilişkilerini geliştirme olanağı bulan girişimcilerin, prototip aşamasındaki ürünlerinin seri üretime geçiş süreci ve pazara girişleri hızlandırılıyor. Pazarlama, finans, hibe destekleri gibi konularda eğitim alan girişimcilere yurt dışı fuarlara ve etkinliklere katılım için destek de sağlanıyor.

İSO Koza’dan sanayi firmaları ve yatırımcılar da önemli ayrıcalıklar elde ediyor. Sanayi firmaları, girişimcilerin ürünleri ile gerek teknoloji transferi, yurtiçi-yurtdışı pazarlara erişim, gerekse de firma içi inovasyon konularında önemli katkılar ediniyor.

İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.

İSO Koza’nın temeli; İSO’nun “girişimcilikten sanayiciliğe” vizyonu ile 2015 yılında İTÜ ARI Teknokent ile stratejik bir ortaklık kurması ile atıldı. İSO, İTÜ Çekirdek Big Bang finallerinde 2015 ve 2016’da yıl bazında ikişer girişimciye 200 bin lira tutarındaki İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü takdim etmişti.

Big Bang’in bu yılki finallerinde ise İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü Nanomik (100 bin lira), Simularge (50 bin lira) ve Hagelson (50 bin lira) girişimcileri almaya hak kazandı. Bu üç girişimin yanında İSO Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen 10 girişimle birlikte toplamda 13 girişim, İSO Koza kapsamında bu yıl hızlandırma programına dahil edildi.

İSO Koza Hızlandırma Programında yer alan 13 girişim ise, Nanomik, Simularge, Hagelson, Physhome, Porıma-3D Filament, Tüdyo Referans Telegrapher Labs, Axolot Bio, Starter, Lumos, Gom, Macrostatic, Kompakt Mikro Kojenarasyon ve Mobilya Takip olarak açıklandı.