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Politika

"Getirsin çözümlerini destek vereceğiz" ANKARA (A.A)

20 Ekim 2011 23:29

-"Getirsin çözümlerini destek vereceğiz" ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda Hükümete çağrıda bulunarak, ''Bir kişinin daha şehit olmasını istemiyorum. Getirsin çözümlerini, eksiksiz destek vereceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun, Kanal D'de yayımlanan 32. Gün programına yaptığı açıklamaların bir bölümü anahaber bülteninde yayınlandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısı ve terör sorununun çözümüne ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Hükümetin sorunun çözüm önerilerinin ne olduğunun bilinmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Buradan açıkça çağrı yapıyorum: Bir kişinin daha şehit olmasını istemiyorum. Getirsin çözümlerini, eksiksiz destek vereceğiz. Bizim kapımız her zaman açık, hiçbir zaman kapatmadık'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör saldırısının ardından düzenlediği basın toplantısında muhalefete yönelik sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Basın toplantısında ilk yaptığı işlerden biri muhalefeti suçlamak oldu. Daha biz ağzımızı açmamışız, daha bir şey söylememişiz, insaf... Ben demişim ki 'terör bitecekse görüşme yapabilir Hükümet'. Hükümetin eline bu kadar güçlü bir silah vermişim ve ben eleştirmemişim onu. Hala kalkıyor bizi eleştiriyor'' diye konuştu.

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