-"GENEL AF GEREKLİYDİ" ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de genel af ilan edilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "siyasi reformların yapılabilmesi için genel af gerekliydi" dedi. Davutoğlu, TGRT'de yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın genel af kararının olumlu bir gelişme olduğunu, Suriye'de halka güven verecek bazı reformların yapılması gerektiğini kaydetti. Genel affın siyasi suçları kapsadığını ve esas olarak rejim muhalifi siyasi suçlara yoğunlaştığını belirten Davutoğlu, terör suçlarını kapsayıp kapsamadığı konusundaki ayrıntıları daha sonra öğreneceklerini ifade etti. Bu konuda gerekli temasları kurduklarına, bugün de bazı görüşmeler yapabileceklerine değinen Davutoğlu, affın prensipte faydalı olacağını düşündüklerini, Suriye gibi dost ve kardeş bir ülkenin istikrarına ve huzuruna çok önem verdiklerini vurguladı. Türkiye'nin, bölgede başka hiçbir ülkenin geçmişte yapamadığı bir başarı sağlayarak, hem yönetimlerle hem de halklarla ilişkileri aynı zamanda iyileştirdiğine değinen Davutoğlu, bu konumu muhafaza ederek, bu yönetimlerin barışçıl şekilde dönüşümünü sağlamak ve daha istikrarlı yapıya kavuşmalarına destek sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Suriye'de siyasal içerikli reformların önemli olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu reformların yapılabilmesi için bir genel af gerekliydi" dedi. Ancak, diğer reformlar beklemede kalırsa bir netice alınamayacağını belirten Davutoğlu, Esad ile yapılan görüşmelere değinerek, bütün hedeflerinin, Suriye'nin birliğini, beraberliğini muhafaza ederek, kapsamlı bir reformun önünü açacak sürecin başlatılması olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Umarım bu kapsamlı bir reformun ilk adımıdır. Bu adımın atılması önemlidir, bir işaret fişeği gibi" diye konuştu. Batı kaynaklarının da bu gelişmeyi olumlu değerlendireceğini belirten Davutoğlu, bu adımın halkın üzerinde "bir şok terapisi" gibi etki yapacak bir sürecin ilk adımı olarak görülebileceğini söyledi.