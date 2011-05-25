-"GENÇLERİN KORUNMASI DEVLETİN GÖREVİ" KARABÜK (A.A) - 25.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Danıştayın, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' yürütmesini durdurmasıyla ilgili ''Gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan, özellikle alkolden korunması sorumluluğunu ve görevini Anayasamız devlete yüklemiştir'' dedi. Şahin, Karabük'te esnaf ziyaretlerinde bulunmasının ardından öğretmenevinde kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ve öğrencileri kabul etti, daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Danıştayın, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' yürütmesini durdurmasıyla ilgili soru üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Devlet erkini kullanan hükümetin bu düzenlemesi, Anayasa'ya uygundur. Çıkan kararı, henüz incelemedim. Yargılama sürecinin devam ettiğini düşünüyorum çünkü sadece yürütmenin durdurulmasıyla ilgili verilmiş bir karar. Ancak hemen şunu hatırlatmalıyım ki Anayasanın ilgili maddeleri, gençlerin korunmasını düzenlemiştir. Gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan, özellikle alkolden korunması sorumluluğunu ve görevini Anayasamız, devlete yüklemiştir. Devlet erkini kullanan hükümetin bu düzenlemesinin Anayasaya uygun olduğunu düşünüyorum. Danıştayın esasla ilgili incelemesini yaparken herhalde bütün bunları gözönünde bulunduracağını temenni ediyorum. Henüz yargı süreci bitmemiştir. Esas hakkındaki incelemesi bitsin, ondan sonra bir değerlendirme yaparız.'' Şahin, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Ankara'ya kazandırmayı planladığı ''Güneykent Projesi'' ile ilgili soruyu da ''Ankaralılara hayırlı olsun. Biz, kurulduğumuz andan itibaren yapamayacağımız hiçbir şeyi vaat etmedik, yapacaklarımızı vaat ettik. Vadettiklerimizin önemli bir bölümünü de yerine getirdik. Uzun vadeyi gerektiren projelerimiz devam ediyor. Bütün bu projeler, inanıyorum ki halkımızın bize verdiği desteğin devamı halinde mutlaka gerçekleşecektir'' diye cevaplandırdı.