ANKARA, (DHA)-ATILIM Üniversitesi İşletme Bölümünün ARGEDA TTO ile birlikte düzenlediği, 5. Girişimcilik Eğitim Serileri’nin konuğu Kütahya Porselen ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral oldu. Güral, “Gençlerin en büyük zenginliği hayalleri. Ulaşabilecekleri hayalleri olmalı” dedi.

5. Girişimcilik Eğitim Serileri konferansında konuşan Kütahya Porselen San. A.Ş. ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. En güvenli tecrübe başkalarının yaşadığı tecrübelerden faydalanmaktır diyen Nafi Güral, “Ben hep hayatta bunu benimsedim. 56 yıldır çalışıyorum. Bu süre zarfından edindiğim tecrübeleri gençlerle paylaşıyorum. Yaşadığım tecrübelerden iyisi ve kötüsüyle çok anılarım oldu. Ben bana anlatılan yaşanmış tecrübelerden çok faydalandım. Bu da benim gelişmeme katkı sağladı. Bu anlamda öğrencilere faydalı olabilirsem ne mutlu bana” dedi.

“BAŞARILI OLMANIN 3 KURALI VAR”

Güral başarılı olmanın 3 kuralını şöyle anlattı: “Birinci kural sağlıklı olmak. İnsan sağlıklı olursa her şeyi yapar. İkincisi düzgün bir aile yaşantısı. Eğer aile yaşantınızda dalgalanma varsa o işinize ve kariyerinize yansır. Üçüncü olarak kendinizi kabul ettirmeniz lazım. Hem kariyeriniz, hem sosyal gelişiminiz, hem de ahlaki değerleriniz açısından. Bunlar olduktan sonra idealleri olacak, hayalleri olacak. Gençlerin en büyük zenginliği hayalleridir. Ulaşabilecekleri hayalleri olmalı.”

“HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN”

Gençlerin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyleyen Güral, “Hayal etmeden bir yere varılmaz. Herkes cebinde telefon taşıyor. Kim telefon yapın diye talep etti. Daha sonra hayallerle bunları geliştirdiler. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz ama hiçbir tüketici böyle bir talepte bulunmuyor. İnsanlar hayallerinin peşinden koştukları sürece çok değerli hizmetler yapabilirler. Şimdi teknoloji yatırımları yapanlar ön planda Bu anlamda da bizim gençlerimizin çok önemli fırsatları var” diye konuştu.

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